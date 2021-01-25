Ünlü Xiaomi sızıntıcısı, yaklaşmakta olan Mi Band 6'nın bazı özelliklerini paylaştı. Yapılan açıklamalara göre bu akıllı bileklik, yerleşik GPS, SpO2 sensörü ve Amazon Alexa'ya destek verecek. Ayrıca yeni akıllı bileklik daha fazla spor aktivitesini de takip edebilecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Band serisi akıllı bileklikleriyle dünya genelinde ün kazanmayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yıl da Mi Band 5 olarak isimlendirdiği en yeni akıllı bilekliğini kullanıcıların beğenisini sundu. Ancak bu bileklik, Mi Band 4'e kıyasla pek de önemli iyileştirmeler içermiyordu. Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen Mi Band 6 ise Mi Band 4 ve 5'ten çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak gibi görünüyor.

Xiaomi ile ilgili sızıntılarıyla dikkat çeken Magical Unicorn, yaklaşmakta olan akıllı bileklik ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amazfit ve Huami akıllı bileklikler başta olmak üzere çeşitli ürünleri eşleştirmek için kullanılan uygulamanın kodlarını inceleyen Magical Unicorn, Mi Band 6'ya ait olduğunu gördüğü bazı kodlara ulaştı. "XMSH15HM" koduyla karşımıza çıkan Mi Band 6'nın global versiyonu, diğer tüm özelliklerden önce bir kez daha NFC'ye sahip olmayacak gibi görünüyor. Peki bu akıllı bileklikte hangi özellikler bulunacak?

Mi Band 6'nın en önemli özelliği, yerleşik GPS özelliği olabilir

Xiaomi Mi Band 6'nın sızdırılan özellikleri arasında en dikkat çekeni, yerleşik GPS olacak gibi görünüyor. Kodlarda yer alan diğer özellikler ise SpO2 sensörü ve Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya verilecek destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Mi Band 6'da yerleşik mikrofon bulunabileceğini düşündürüyor. Ayrıca Xiaomi'nin en yeni akıllı bileklikleri, yeni ekran yüzlerinin yanı sıra yeni animasyonlar ve doğrudan emoji desteğine de sahip olacak gibi görünüyor. Zepp uygulamasındaki kodlar, bu yeni ekran yüzlerinde yer alacak bazı grafikleri de gözler önüne seriyor.

Mi Band ailesinin en temel özelliği, onlarca spor aktivitesinin takibini yapabiliyor oluşu. Xiaomi, Mi Band 6 ile spor takibinin kapsamını daha da artıracak gibi görünüyor. Hatta Zepp'in kaynak kodlarındaki bilgiler, 19 yeni spor aktivitesinin takibine başlanacağını söylüyor. Bunlar arasında sokak dansı, pilates, esneme, jimnastik, basketbol, voleybol, bovling, badminton ve hatta kick boks gibi spor aktiviteleri yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak, Mi Band 6'nın yerleşik alarm ayarlama, uyku verilerini dahili olarak görüntüleyebilme, yeni bir zamanlayıcı ile yüzerken ekranı kilitleme gibi şeyler de olabilirliği olan özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu özelliklerin hangilerinin kesin olarak karşımıza çıkacağı, Xiaomi'nin yapacağı açıklamalarla ortaya çıkmış olacak.