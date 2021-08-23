Çin menşeli teknoloji şirketi Xiaomi, kripto paralar hakkında bir açıklama yaptı. Firmanın küresel yönetiminin başındaki Manu Kumar Jain, bekle ve gör stratejisi izleyeceklerini açıkladı.

Son zamanlarda kripto yatırımları, sadece bireysel yatırımcıların değil şirketlerin de üzerinde ciddi çalışmalar yaptığı bir konu. Bu firmalardan biri de görünüşe göre Çinli teknoloji devi Xiaomi. Firmanın tepe yönetiminden kripto yatırımları ile ilgili açıklama geldi.

Xiaomi küresel başkan yardımcısı Manu Kumar Jain, kripto para endüstrisi ve Xiaomi'nin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu. Kendilerinin de gelişmeleri yakından izlediğini belirten Jain, “Regülasyonla ilgili çok fazla konu var ve biz buradaki gidişatı görmek istiyoruz. Bu endüstri çok ilgi çekici ve şu andaki en büyük mode kripto paralar diyebiliriz. Sektör de iyi iş çıkarıyor ancak biz regülasyon tarafına daha çok bakmak istiyoruz” dedi.

Xiaomi, düzenlemeleri bekliyor:

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede kripto varlıkların nasıl değerlendirilecekleri konusunda tartışmalar devam ediyor. Xiaomi yöneticisinin açıklamalarına göre şirketin amacı regülasyonlarla ters düşmeyecek şekilde hareket etmek.

Bu ayın başlarında Xiaomi yine kripto paralar ile ilgili olarak gündeme gelirken, firmanın Portekiz'deki bir mağazasının kripto ile ödeme kabul ettiği öne sürülmüştü. Daha sonra Xiaomi'den gelen bir açıklamaya göre bu işlemi yapan, bağımsız bir üçüncü parti satıcıydı.

Jain de yaptığı açıklamada, pek çok farklı yasaya göre hareket etmeleri gerektiğinin altını çizerek, farklı bölgelerdeki regülatörlerle tamamen uyumlu şekilde faaliyet göstermek istediklerini söyledi. Özellikle de son dönemde firmanın merkezi de olan Çin'in sertleşen kripto para tutumu nedeniyle Xiaomi'nin böyle bir karar almış olması şaşırtıcı değil.

Son birkaç aydır oldukça önemli gelişmelere sahne olan kripto piyasasında bir sonraki değişikliğin ne olacağını kestirmek ise pek de kolay değil. Bazı ülkeler kripto paraları resmi para birimi olarak tanımlarken, ABD ve Çin gibi büyük ülkeler ise farklı alanlarda da olsa kripto paralar için düzenlemeler getiriyor. Xiaomi'nin bütün bu düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu.