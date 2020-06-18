Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin yeni bir akıllı saati ortaya çıktı. Ancak ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi’nin Mi Watch Color adlı akıllı saatinin küresel pazarda Mi Watch Revolve tüketicilerin karşısına çıkacağını gösteriyor.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi Band akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Mi Band 5’i duyurmuştu. Çinli şirket, Mi Band 5’in küresel lansmanıyla beraber bir de akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mi Watch Revolve ismiyle piyasaya sunulacak akıllı saatin tasarımı ise beklendiği gibi olmayacak gibi görünüyor.

XDA Developers’ın paylaştığı bir habere göre Mi Watch Revolve ismiyle karşımıza çıkacak Xiaomi’nin yeni akıllı saati aslında daha önce tanıtılan Mi Watch Color’ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacak. Henüz resmi olarak ortaya çıkmayan Mi Watch Revolve, Xiaomi’nin Mi Watch uygulamasının kodlarında ortaya çıktı. Uygulamada akıllı saatin ortaya çıkmasının ardından internette yapılan bir aramada da Mi Watch Revolve’un kutu açılış videosu bulundu. Mi Watch Revolve’un tanıtımını yapan YouTuber, akıllı saati AliExpress’ten 101 dolar fiyata satın aldığını söyledi.

Xiaomi Mi Watch Revolve’un tasarımı ve özellikleri

Mi Watch uygulamasında görülen listeye göre Mi Watch Revolve, dairesel bir tasarıma sahip durumda. Saatin çerçevesinin etrafında iki düğme bulunuyor. Bu tasarım akıllı saatin daha önce tanıtılan Mi Watch Color’un ismi değiştirilmiş versiyonu olduğu konusundaki şüpheleri haklı çıkarıyor.

Mi Watch Revolve’un tasarımı Amazfit GTR’a benzediği için saatin iki düğmesinden birinin güç düğmesi, diğerinin ise saatin çeşitli özelliklerini kontrol etmek için kullanılacak bir düğme olduğu varsayılabilir.

Mi Watch Revolve’un yayınlanan videosuna göre akıllı saatler özellikler bakımından da Amazfit GTR’a benziyor. Mi Watch Revolve, 1.39 inç AMOLED ekrana sahip durumda. Akıllı saatin 420mAh kapasitedeki bir bataryası, tek bir şarjla saatin 14 gün boyunca kullanılmasını sağlıyor.

Mi Watch Revolve, Çin’de bir dizi renkli kordonla beraber satışa sunulacak. Küresel pazarda ise bu kordonların kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Xiaomi, Mi Watch Revolve’un fiyatı konusunda da henüz bir açıklama yapmadı. Ancak eSavants YouTube kanalındaki videoya bakarsak saatin küresel olarak 101 dolar civarı bi fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacağı düşünülebilir.

Mi Watch Revolve’un kutu açılış videosu: