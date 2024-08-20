Xiaomi'nin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni bilekliği "Smart Band 9" Türkiye'de satışa sunuldu. Akıllı bilekliğin fiyatı, özelliklerine kıyasla kabul edilebilir seviyede.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz ay duyurduğu Smart Band 9 isimli akıllı bileklik modeli, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Xiaomi'nin resmî internet sitesi üzerinde listelenen akıllı bileklik, dört farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek.

Xiaomi'nin internet sitesindeki bilgiye göre Smart Band 9, an itibarıyla 1.259 TL karşılığında satın alınabiliyor. Ancak şirket, bu fiyatı bir kampanya kapsamında sunuyor. Akıllı bilekliğin normal fiyatı ise 1.359 TL olarak karşımıza çıktı.

Xiaomi Smart Band 9 neler sunuyor?

1.62 inç boyutlu bir AMOLED ekrana sahip olan akıllı bileklik, 60 Hz tazeleme oranı ve 1.200 nit parlaklık değerine sahip. Yani kullanıcılar, bu kez oldukça üst düzey görüntüleme kalitesi ile karşılaşacaklar. 21 güne kadar dayanabilen bir bataryaya sahip olan Xiaomi Smart Band 9, 5 ATM'ye kadar su basıncına karşı dayanıklılık gösteriyor.

Xiaomi Smart Band 9 ile ilgili detaylı bilgi için:

Bu arada; Xaiomi, Smart Band 9'u tanıttığı lansman sırasında Watch S4 Sport ile Buds 5 modellerini de duyurmuştu. Ancak bu modeller, henüz Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Söz konusu ürünlerin fiyatlarının ne olacağı şimdilik belli değil.