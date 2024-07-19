Xiaomi, yeni akıllı saati Watch S4 Sport, yeni akıllı bilekliği Band 9 ve yeni kulaklığı Buds 5'i tanıttı. Gelin fiyatlarına göre dikkat çekici özelliklere sahip olan bu cihazların detaylarına bakalım.

Xiaomi, bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni katlanabilir telefonları Mix Flip ve Mix Fold 4’ü tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi, bunlara ek olara yeni giyilebilir ürünlerini de bizlerle buluşturdu.

Şirket, akıllı saati Watch S4 Sport, akıllı bilekliği Band 9 ve kulaklığı Buds 5’i tanıttı. Gelin bu cihazların özelliklerine birlikte göz atalım.

Xiaomi Watch S4 Sport

Premium segmentteki saatlerle kapışacak Watch S4 Sport, geleneksel saatleri andıran bir görünümle geliyor. Titanyum gövde ve safir camla donatılan saat, 40 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. 1,43 inçlik 2200 maksimum parlaklığa sahip OLED ekranı da ekleyelim.

586 mAh’lik bataryaya sahip olan Watch S4 Sport, Xiaomi’nin açıklamasına göre 15 gün pil ömrü sunabiliyor. Tabii ki kalp atışından kandaki oksijen seviyesine kadar birçok sağlık özelliğine sahip. Şirket, bu sensörün %97 oranında doğru sonuçlar verdiğini söylüyor. Aynı zamanda spor takip özellikleriyle donatıldığını da ekleyelim. Saatin fiyatı ise 275 dolar.

Xiaomi Band 9

Yeni akıllı bilekliğin tasarımı çıkan sızıntılarla aynı olduğunu ve önceki nesle kıyasla pek bir değişim yaşamadığını ortaya koyuyor. Pembe, siyah, beyaz ve mavi renklerle sunulan Band 9, 1,62 inçlik AMOLED ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık da var.

Xiaomi Band 9, 21 gün pil ömrünü kullanıcılara sunacak. Sürekli açık ekran (AOD) açıkken ise bu sürenin 9 güne çıktığı aktarılmış. Cihazda önceki nesle kıyasla %16 daha iyi ölçüm yapan kalp sensörü de mevcut. Ayrıca NFC özelliği sayesinde araba anahtarı görevi görebiliyor. Başlangıç fiyatı 35 dolar olarak açıklandı.

Xiaomi Buds 5

Dikkat çeken bir tasarımla gelen Xiaomi Buds 5, çok hafif. Öyle ki şirket, tek tarafı 4,2 gram ağırlığında olan cihazı kulağınızda hissetmeyeceğinizi belirtmiş. Cihazda 3 mikrofon ve aktif gürültü önleme özellikleri de var. Aynı zamanda tere ve yağmura dayanıklılık sağlayan IP54 dayanıklılık derecesini de görüyoruz.

Şirketin aktardığına göre Buds 5, 6,5 saatlik pil ömrünü kullanıcılara sunacak. Kutusuyla birlikte ise bu süre 39 saate kadar çıkabilecek. Bu cihazın fiyatı ise 97 dolar olarak açıklandı.