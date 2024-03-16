Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo üzerinde yaptığı SU7 duyurusunun ardından rezervasyonların akın akın geldiğini açıkladı.

Elini kolunu uzattığı sektörlerle “Üretmediği bi’ tırnak makası kaldı.” dedirten Xiaomi (ki onu da üretti.) son zamanlarda SU7 isimli aracıyla gündeme geliyor. Rakiplerine nazaran oldukça ucuz olmasına rağmen sağlam özellikleriyle konuşulan bu araç, 28 Mart 2024 tarihinde satışa çıkacak.

Arkadan itişli ve dört çeker versiyonlarıyla gelecek olan SU7, tamamen elektrikli olacak ve aşağı yukarı 30.500 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ayrıca şirketin hedefleri öyle küçük de değil. Zira sene sonuna kadar Xiaomi, SU7 satışlarında 70.000 adedi geçmeyi hedefliyor. Sahaya yeni inen bir araç bunu başaramaz diye düşünüyorsanız, sizi şaşırtacak bir haberimiz var.

1 günde 100.000 rezervasyonu aştı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, yaptığı açıklamada satış duyurusu sonrası mağazalara gelip rezervasyon yaptırmak isteyen müşteri sayısının 100.000’den fazla olduğunu belirtti. Çin’in 29 şehrinde teslimat noktası oluşturan Xiaomi, vakit kaybetmeden bir sonraki model için de planlarını devam ettiriyor.

Lei’nin söylediğine göre otomobil tarafındaki rekabet diri kalmaya devam ediyor ve Xiaomi de bu rekabete hazır konumda. Pazara girdiğinde SU7 modeli, direkt olarak Tesla Model S’in rakibi olacak. Bu noktada 800V hızlı şarj sistemi gibi özellikleri kendisine avantaj sağlayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde aracın iç görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerden de gördüğümüz üzere SU7, sürücü odaklı bir iç dizayna sahip. Model S’ten farklı olarak fiziksel tuşların konsolda yer alması da ekrana bakma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

Sizin araç hakkındaki düşünceleriniz neler?

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