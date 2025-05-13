Xiaomi'nin yeni robot süpürgesi Mijia 40S resmen tanıtıldı. Süpürge; her bir özelliğiyle kullanıcıyı memnun etmek için tasarlanmış. Yüksek emiş gücü, uzun pil ömrü, ince tasarım gibi dikkat çeken detayları var.

Arabadan telefona kadar her türden ürün üretmesiyle tanıdığımız Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev aletleri konusunda da dünyanın en öne çıkan firmaları arasında. Öyle ki şirketin robot süpürgeleri müşteriler tarafından sıkça tercih ediliyor. Şimdi ise bu süpürgelere bir yenisinin daha eklendiğini görüyoruz. Xiaomi, Mijia Robot Süpürge M40 S’i resmen tanıttı.

M40 S ismiyle gelen yeni Mijia robot süpürge, tasarımı ve özellikleriyle kullanıcıların çok ilgisini çekebilecek bir model olacak. Şimdilik Çin’de satışa çıktığını belirtelim. İlerleyen zamanlarda diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mijia M40 S robot süpürge neler sunuyor?

Mijia M40 S’in tasarımına baktığımızda Xiaomi’nin alışık olduğumuz sade tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Ancak tasarımda en çok dikkat çeken kısmı ince yapısı olmuş. Öyle ki cihaz, yalnızca 8,8 santimetrelik bir yüksekliğe sahip. Bu da yatak ve koltuk altları gibi çoğu süpürgenin giremediği dar alanlara girebileceği anlamına geliyor. Cihazın 3,75 kg ağırlığa ve 470 x 360 x 572 mm ölçülere sahip olduğunu belirtelim.

Cihazın yeni tasarlanmış LİDAR navigasyon modülü, alçalması gerektiği alanları akıllıca anlamasını sağlıyor. Nispeten güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki 23000 Pa emiş gücü sunuyor. Döküntüleri toplamayı sağlayan çift fırça, köşelere ulaşmayı sağlayan uzayan bir kol, tırtıklı kenarlı fırçalar, üç su seviyesine ve çift döner başlığa sahip paspaslama gibi özellikleri de var.

Bunlar dışında robot süpürgede Xiaomi cihazlarla uyumlu çalışmasını sağlayan HyperOS Connect desteği, 75 gün temizleme sunabilen 5200 mAh kapasiteli batarya, kontrole yardımcı olan Xiao Ai sesli asistan desteği, 3 boyutlu mekânsal farkındalık, hassas engel önleme, odaları gerçek zamanlı olarak haritalama gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi Mijia M40 S robot süpürge, 2 farklı versiyon ile Çin’de bugün satışa çıktı. Su tankına sahip versiyonun fiyatı 414 dolar olarak açıklandı. Tam otomatik versiyonun ise 511 dolar fiyatı var.