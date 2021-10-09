Xiaomi, Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Kapı Kilidini Duyurdu

Teknoloji dendiğinde her masada olmaya gayret gösteren, hatta başka markaların olmadığı masalar oluşturan Xiaomi, yeni akıllı kapı kilidi sistemi duyurdu. Söz konusu kilitlerde yüz tanıma desteği dikkat çekiyor. Ön siparişleriyse 12 Ekim'de başlayacak.

Elektrikli scooter’larından akıllı ev ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ofis malzemelerine geniş çaplı bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, en çok akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor olsa da akıllı ev ekosistemlerinde de hatrı sayılır kullanıcısı bulunuyor. Bu alanda oldukça kullanışlı ürünler ortaya koyan şirket, yeni kapı kilidiyle karşımızda.

Smart Door Lock X isimli yeni kilit, hem temassız açılabilecek ve bu sayede eller doluyken yaşanan zorluğun önüne geçilecek hem de kapıda uzun süreliğine dolaşan bir yabancı tespit ettiğinde ya da gariplik sezildiğinde bunu kayda alıp uygulama üzerinden bildirecek.

Hata oranı 1 milyonda 1’in altında:

Xiaomi yöneticilerinden Qu Heng, söz konusu kilidin, alınabilecek tüm güvenlik sertifikalarını aldığını ve hata oranının 1 milyonda 1’in altına düşürüldüğünü söyledi.

Kilit üzerinde 3 boyutlu yapıda bir ışık teknolojisi kullanılıyor. Yüz tanırken hataların en aza indirilmesine yardımcı olan bu ışığa RGB bir kamera eşlik ediyor. Yüz tanıma modülünün içinde ufak bir projektör, kızılötesi ışık, RGB kamera, ışığa duyarlı sensör, uzaklık sensörü ve kızılötesi kamera bulunuyor.

Kullanıma değinecek olursak, kapının önüne geldiğinizde herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Zira otomatik kilit saniyeler içinde kapıyı açıyor. Kilit üzerinde güvenlik üzerine yapılan ayarlamalar da bulunuyor. Öncelikle kontrol çipi oldukça korunaklı bir yerde saklanıyor. Bunun dışında 20 haneli sanal şifre gibi birçok önlem bulunuyor. Hepsi bir araya geldiğinde bilgilere göre kilidi açmanın toplamda 8 yolu bulunuyor.

Kilit üzerinde AMOLED bir ekran kullanılıyor. Kapı kilidinin durumu gibi birçok bildirimin gösterildiği bu ekran, 6250 mAh değerindeki bataryayla ayakta kalıyor. Smart Door Lock X, Mijia ve HomeKit uygulamaları üzerinden kontrol edilebiliyor.