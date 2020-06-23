Dijital görüntü sanatçısı Matt Loughrey, 1890 gibi oldukça uzun yıllar önce çekilen görüntüleri, kullandığı yapay zeka algoritmasıyla günümüz standartlarına taşıyor. Son derece düşük kaliteli görüntüler, yapay zeka sayesinde HD çözünürlüğe ve yüksek kare hızına kavuşuyor.

Yüz yılı aşkın süre önce çekilen ve Amerikan yerlileri Oglala Lakota lideriyle röportaj yapan Amerikalı şovmen "Buffalo Bill"i gösteren bir sahne, yapay zeka sayesinde adeta dün çekilmiş gibi bir kaliteye kavuştu.

Çok eski filmlerde hareket doğal olmayan bir şekilde hızlı görünüyordu, çünkü zamanın çevirme kolu kullanılarak kayıt yapan film kameraları şimdiki kameralardan daha düşük kare hızında çekim yapıyordu. Yeniden düzenlenmiş görüntüler ise siyah beyaz olmaya devam etmesine rağmen, diğer sessiz filmlerde olduğu hızlandırılmış görünmüyor.

1800'lü yıllardan kalma görüntüler dahi HD videolara dönüştürülebildi

My Colourful Past adlı web sitesinde tarihi fotoğrafları restore eden dijital sanatçı Matt Loughrey, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında çekilen filmleri neredeyse günümüz standartlarına taşıyor. Loughrey, filmlerin orijinal kareleri arasındaki eksik görsel bilgileri yeniden oluşturmak için ise yapay zekayı kullanıyor. Böylece hareketin modern film ve videodaki gibi sorunsuz bir şekilde akışını sağlayabiliyor.

William "Buffalo Bill" Cody'nin yerli Amerikan kabilesi Oglala Lakota'nın "Chief Iron Tail" olarak da bilinen lideri Siŋté Máza ile konuştuğu görüntüler, 1914 yılında çekildi. Konuşmalarının orijinal görüntüleri, o zamanlardaki kısıtlı teknolojiyle yaklaşık 19 FPS'de çekildi. Günümüzdeki modern filmler için kare hızı 24 FPS ve yüksek çözünürlüklü (HD) videolarda ise 60 FPS olduğunu belirtelim.

Buffalo Bill'in Siŋté Máza ile işaret diliyle konuştuğu videonun renklendirilmiş hali:

Yapay zekayla oluşturulan videodaki ayrıntıların modern filmlerdeki gibi keskin görünmesinin bir nedenlerinden biri de yüksek FPS. Loughrey, "Buffalo Bill" klibini modernize etmek için filmin orijinal kareleri arasında yeni kareler oluşturan bir algoritma tasarladı. Ancak Loughrey bu algoritmanın, mevcut kareleri çoğaltan ve birleştiren başka bir video işleme tekniği olan hareket enterpolasyonundan farklı olduğunu belirtti.

Algoritma, Buffalo Bill görüntülerinin yaklaşık bir dakikasını 40 saat içinde işledi ve binlerce yeni kare üretti. Sonuç olarak yaklaşık 60 FPS'de gerçek zamanlı gibi görünen yüksek bir görüntü kalitesi ortaya çıktı. Loughrey, ayrıca 1896'da 16 FPS'de çekilen New York'taki Broadway'i gösteren bir videoda da 71 FPS'ye ulaştı. 19. yüzyıl mimarisine, araçlarına ve kıyafetlerine rağmen, insanların hareket etme şekli, sahneyi günümüzde çekilmiş gibi gösteren küçük detayları vurguluyor.

Broadway'de çekilen görüntülerin yenilenmiş hali:

Loughrey, çalışmalarını, zaman yolculuğunun farklı versiyonları olarak tanımlıyor. Sanatçının restore ettiği diğer çalışmaları incelemek isterseniz, Instagram hesabına buradan erişebilirsiniz.