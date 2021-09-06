Birbirinden bağımsız olarak yapılan iki farklı araştırma, sosyal medyanın Z kuşağında adeta bir tik salgını başlattığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre bunun nedeni, izleyicilerin tiki olan fenomenleri taklit etmesi.

Sosyal medyanın insanların hayatını etkilediği bir gerçek. Hemen herkes sosyal medyada zaman geçiriyor olsa da bu alanın esas hakimleri elbette ki Z kuşağı olarak da bilinen gençler ve genç yetişkinlerden oluşan grup. Bu grup sosyal medyayı etkilediği kadar sosyal medyadan da etkileniyor.

Kanada ve Almanya'da yapılan ve birbirinden bağımsız olan iki araştırmada psikiyatristler, başta gençler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının pandemi esnasında çeşitli tikler kaptıklarını ortaya çıkardı.

Gerçek tik almak bu değil

Kanada'da bulunan Calgary Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada uzmanlar, Z kuşağı olarak da adlandırılan genç kullanıcılara odaklı bir çalışma yürüttü. Tourette Sendormu benzeri tiklerin 12-25 yaş arası bu gençlerde arttığı, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının bu tikleri daha çok geliştirdiği gözlemlendi. Bu kişilerin özellikle TikTok ve Snapchat gibi görsel ağırlıklı platformları kullandığı da araştırma sonuçları arasında yer aldı.

Araştırmayı tetikleyen şey ise pek çok gencin bu türden şikayetlerle psikiyatristlere başvurması oldu. Bu şikayetlerde bulunan gençlerden biri, istemsiz göz seğirmesi ve baş sallama hareketi yaptığından şikayet ediyordu. Şikayette bulunan kişilerin sosyal medyada tiki olan ya da Tourette Sendromu yaşayan fenomenleri takip ediyordu.

Almanya'da da durum aynı

Almanya'da da bir grup bilim insanı aynı konu üzerinde bir çalışma yaptı. Tik sorunu yaşayan hastaların sayısındaki artışın, sosyal medyada kullanıcıların gördüğü tikli kullanıcıların sayısıyla birlikte artış gösterdiği ortaya çıktı.

Hannover Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 2,23 milyon takipçisi olan YouTuber Jan Zimmermann'e odaklandı. Fenomen isim de Tourette Sendromu'ndan rahatsızdı. Takipçileri de kendisini izleye izleye aynı tikleri geliştirmeye başlamıştı. Uzmanlara göre insanlar tikleri taklit etmeye meyilli ve bu davranış kişiden kişiye bulaşabiliyor.