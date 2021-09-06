Instagram, fenomen olmak için daha fazla takipçi ve beğeniye ulaşmak isteyen kullanıcılara ipucu niteliğinde videolar paylaştı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre platformlardaki hashtagleri paylaşımın başlığında kullanmak, potansiyel kullanıcılara ulaşma ihtimalini artırıyor.

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi, sosyal medya platformlarını kullanmaya başladı. Kimileri, bu platformları yalnızca vakit geçirmek için kullanırken kimileri ise para kazanmak için sosyal medyada yer alıyor. Ancak milyonlarca kullanıcı arasında öne çıkmak pek de kolay bir şey değil.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi de Instagram. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımların yanı sıra canlı yayınlar aracılığıyla da daha fazla takipçi ve beğeni sayısına ulaşmak istiyorlar. Ancak bu konuyla ilgili devamlı olarak tartışılan bir mesele vardı. Kullanıcıların daha fazla kişiye ulaşmak için kullandıkları "hashtag" ya da etiketleri nerelerde kullanmaları gerektiği merak konusuydu. Instagram, yaptığı bir açıklamayla bu bilinmezi ortadan kaldırdı.

Daha fazla beğeni ve takipçi için, hastagler nerede kullanılmalı?

Instagram'da kullanıcılara ulaşmanın en kolay yolu olan etiketler için birkaç hakim görüş vardı. Bunlardan bir tanesi, etiketlerin yayın başlıklarında kullanılmasıydı. Başka bir görüş ise söz konusu etiket kullanımının yorumlarda yapılmasıyla ilgiliydi. Ancak Instagram, ilk görüşün daha doğru olduğunu ifade ediyor. Yani Instagram'da daha fazla takipçi ve beğeni sayısına ulaşmak istiyorsanız, paylaşımların başlıklarında etiket yani hashtag kullanmanız gerekiyor.

Instagram, konuyla ilgili açıklamalarını resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda gösterdi. Buna göre kullanıcılar, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için mutlaka başlıklarda etiket kullanmalılar. Bu sayede potansiyel takipçilere ulaşmak çok daha kolay olacak. Eğer siz de Instagram'da yaptığınız paylaşımlarla fenomen olmaya çalışıyorsanız, platformun verdiği tavsiyeyi dikkate almakta fayda var.

İşte Instagram'ın konuyla ilgili paylaşımı

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