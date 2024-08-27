Beklenmedik bir yangınla karşılaştığımızda, eğer yakınlarımızda bir yangın tüpü yoksa çaresiz su ile müdahale etme yoluna gideriz. Peki bu müdahaleyi soğuk su ile yapmak mı daha etkilidir yoksa sıcak su ile mi?

“Ha sıcak ha soğuk su, ne fark eder?” şeklinde düşünebilirsiniz. Ancak suyun hangi ısıda olduğu, yangının söndürülmesi noktasında önemli bir fark yaratır.

Peki hangisi doğrudur?

Öncelikle suyun, yangını nasıl söndürdüğüne bakalım.

Su, yangına püskürtüldüğünde ilk önce bir soğutma etkisi yapar. Bu soğutma, sıvı suyun ısıyı emerek buhara dönüştürmesi sebebiyle gerçekleşir. Bunun yanında su buhara dönüştürüldüğünde, yanan yakıt ile atmosferik oksijen arasında bir bariyer oluşturur.

Böyleyece oksitleyici maddenin tedariği kesilir. Bir yangın söndürücünün çalışma şekli de tam olarak budur. Bir söndürücüden basınçlı CO2 salındığında ortaya çıkan CO2 bulutu, yangına oksijen tedariğini keser ve sonunda yangın söner.

Sıcak su, soğuk suya göre yangını daha çabuk söndürür.

Çünkü soğuk su, ilk olarak kaynama noktasına ulaşmak için uğraşır. Sıcak suyun sıcaklığı zaten kaynama noktasına yakın olduğundan, 100°C’ye ulaşmak için daha az zaman gerekir.

Bu sebeple suyun buharlaşmasının yüksek gizli ısısı, sıcak su için soğuk suya göre daha erken devreye girer. Yani ısı, sıcak su tarafından daha hızlı bir oranda emilir.

Ayrıca buhara daha hızlı dönüşüm, yanan yakıt ile oksijen arasında bir bariyerin daha hızlı kurulması anlamına gelir.

Özetle buhar hâline dönüşürken daha yüksek ısı emilimi ve daha hızlı bariyer oluşumu, yangını, sıcak suyun soğuk suya göre daha hızlı söndürmesine yardımcı olur.

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