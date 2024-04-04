Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan yangın felaketi, birçok canı hayatından etti. Tüp patlaması sonucunda gerçekleşen korkunç faciada yanlış yapılan neydi?

Buna en güzel örnek, 2023 yazında Hawaii’de gerçekleşen Maui orman yangınından duvarı bile zedelenmeyen bir ev. Dünya basınında yankı uyandıran bu ev, etraftaki yanan evlerin arasında tek sağlam kalan yapıydı.

Peki “mucize ev” olarak anılan bu konutun diğerlerinden farkı neydi?

Hawaii'yi saran yangın felaketi, ortada kül bırakmadı.

Fakat mucize ev dışında. Bu ev, kamuoyunda büyük ilgi görürken ev sahipleri Millikin çifti, neden bir hasar almadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Evin yanmaz bir maddeden yapıldığını düşünüyorsanız, yanıldınız. Ev tamamen ahşaptan yapılmış ve ona rağmen tek bir hasar almamış.

Peki hâlâ nasıl yanmadığını merak mı ediyorsunuz?

Çift, bu sırrı açıklayarak aylar öncesinden çatılarını dayanıklı bir metal malzemeyle değiştirdiklerini ve etraftaki yeşil alanı azaltarak termit riskini minimize ettiklerini söylediler.

Bu da bizlere, olası bir yangından evimizin hasar almamasını nasıl sağlarız sorusunun cevabını veriyor aslında. Peki gerçekten de bu 'mucize ev' gibi korunmak için ne yapmalıyız?

Öncelikle çatımızı yangına dayanıklı malzemelerle güçlendirebiliriz. Beton veya kil gibi A sınıfı yanmaz kaplamalarla çatılarımızı inşa etmek, alevlerin eve ulaşmasını zorlaştıracaktır.

Pencereler de dıştan temperli çift camlı olmalı, böylece alevlerin içeri girmesi engellenir ve evin içi korunur.

İstanbul yangını

Evin çevresindeki bitki örtüsünü olabildiğince azaltmak yangının yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Yanıcı malzemeleri uzaklaştırarak ve yerine çakıl, tuğla veya beton gibi malzemeler kullanmak da yararımıza olacaktır.

Ayrıca ev etrafındaki alanın yangın açısından güvenli olmasını sağlamak için odun yığınları veya bahçe mobilyaları gibi yanıcı malzemeleri binadan en az 10 metre uzağa taşımak da önem arz ediyor.

Atlanmaması gereken nokta: Ekipmanlar.

Yalnızca iş yerlerinde değil, her evde bulunması gereken yangın söndürme ekipmanlarını erişimi kolaylaştırmak için evin çeşitli noktalarına yerleştirmeliyiz.

Basit ama etkili bu noktalara dikkat edildiği takdirde, tıpkı Hawaii'deki bu ev gibi yaşadığımız bölgede yangın riskini olabildiğince azaltmış, riskten kaçınmış oluruz.

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