Yanlıyormuş gibi görünen bu itfaiye aracı, aslında bunu yapabilmesi için özel olarak tasarlandı. Peki ne işine yarıyor?

"Tiller Truck" denen, yüksek manevra becerisine sahip itfaiye aracının arka tekerleri, ön tekerlerinden bağımsız bir şekilde sağa ve sola dönebiliyor. Bu yüzden aracı sürmek için hem arkada hem önde sürücü bulunuyor.

Tabii ki bu ilginç tasarımın ve kabiliyetin ardında büyük avantajlar yatıyor. Hatta "Her şehre lazım!" dedirtiyor.

Manevra kabiliyeti, dar ve dolambaçlı sokaklarda avantaj sağlıyor.

Kentlerin günümüzdeki hâline baktığımızda her yere, her araçla kolayca girmenin mümkün olmadığını tahmin edebilirsiniz. İşte "Tiller Truck"lar, özellikle kalabalık şehirlerdeki itfaiye operasyonlarında hayati rol oynuyor.

Bu araçların temelinde, keskin dönüşler yapabilme ve dar alanlarda kolayca hareket edebilme yeteneği yatıyor. Bildiğimiz itfaiye araçlarının aksine ön ve arka tekerlekleri birbirinden bağımsız olarak çalışıyor.

Arka tekerlekler, ön tekerleklerin ters yönünde dönebiliyor; bu da aracın, geleneksel bir itfaiye aracının yapamayacağı kadar dar dönüşler yapabilmesine imkân tanıyor.

İki sürücü birden kullanıyor.

Tiller Truck'ı kullanmak için iki sürücü gerekli. Biri ön kısmı yönetmek için, diğeri ise arka kısmın hareketini kontrol etmek için. Arka kısmın hareketiyle şerit değiştirebilme özelliği, park etmiş araçların, dar köşelerin ve diğer engellerin etrafından kolayca geçmesine olanak tanıyor.

Manevra becerisinden ötesi var.

Tiller Truck aynı zamanda çok yönlü bir itfaiye platformu olarak da hizmet veriyor. Genellikle, "tiller merdiveni" olarak bilinen uzun bir merdiven taşıyor. Bu merdiven, çok katlı binalarda kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarında tercih ediliyor.

Öte yandan ciddi miktarda su ve ekipman taşıyabiliyor. Böylece çeşitli acil durumlarla başa çıkabilmek için daha fazla kaynağa sahip oluyorlar.

Özetle Tiller Truck'ın tasarımı, inanılmaz bir mühendisliğe dayanıyor ve acil durumlarda hayati bir görev üstleniyor. İnsan, "Keşke bizim ülkemizde de olsa..." demekten kendini alıkoyamıyor.

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