Genellikle dünyanın farklı bölgelerinde görülen, ülkemizde pek yaygın bir kullanımı olmayan yol fermuar sistemi, bir aracın yanlar gibi hareket etmesiyle kendini gösteriyor.

Fermuar sistemi denildiğinde birçok kişinin aklında çok farklı bir sistem canlandığını biliyoruz. Her ikisi de trafiğin akışıyla ilgili olsa da bizim birazdan bahsedeceğimiz, Amerika ve Avrupa’da sıkça kullanılan bir teknik.

Özellikle yoğun bir otoyolda, iki yönlü trafiğin oluşturduğu yoğunluğu minimuma indirmek için bu garip araç ne yapıyor olabilir?

Bizim fermuar sistemi olarak adlandırdığımız bu sistemin adı “Road Zipper” olarak geçiyor.

Bu sistem, yolların ve trafiğin daha akıllıca yönetilmesini sağlayan hareketli bir bariyer sistemidir. Yoğun bir yolda, iki yönlü bir trafik olduğunu hayal edelim. Sabahları insanlar işe gitmek için bir yöne akın ederken akşamları ise tam tersi yönde yoğunluk oluşuyor. Bu durumda her iki yöndeki trafik yoğunluğu eşit olmuyor ve şerit sayısı da yetersiz kalabiliyor. İşte böyle bir anda “fermuar sistemi” devreye giriyor.

Trafiğin ihtiyaçlarına göre yol şeritlerinin sayısını dinamik olarak değiştiren bu sistemin temelinde, özel bir makine ve bu makinenin hareket ettirdiği beton ya da çelik bariyerler bulunuyor. Bu bariyerler, yolun ortasında bir sınır görevi görüyor ve farklı yönlerdeki araç trafiğini birbirinden ayırıyor.

Bariyerleri bir makine yardımıyla istediği yöne taşıyabiliyor.

Özellikle yoğun bir bölgede, o yöne daha fazla şerit tahsis edilirken, yoğunluğa göre şerit sayısı değiştirilebiliyor. Peki bu araç, tüm bunları nasıl yapabiliyor?

Bu sistemde, birbirine bağlı küçük beton veya çelik bloklardan oluşan hareketli bir bariyer hattı kullanılıyor. Bu bariyerler hem esneklik sağlamak hem de sağlam bir yapı oluşturmak için menteşe benzeri bir mekanizma ile birleştirilmişledir.

Bariyerleri taşıyan bu araç, yolu dinamik olarak düzenliyor.

Bu araç, bariyer hattını yerden hafifçe kaldırıyor, şeritler arasında taşıyarak yeni yerine bırakıyor. Yavaş gibi gözükse de bu işlem oldukça hızlı gerçekleşiyor.

Normal şartlarda bir yolu genişletmek için uzun zaman isteyen, pahalı inşaat projelerine ihtiyaç duyuluyor. Ancak Road Zipper sayesinde mevcut yol altyapısını daha akıllıca kullanarak, yoğun saatlerde trafik rahatlatılabiliyor.

Road Zipper, nerelerde kullanılır?

Yoğun otoyollarda, köprüler ve tünellerde, yol çalışmaları sırasında, etkinlik alanlarında bu araç kolaylıkla kullanılabiliyor. En bilinen kullanım alanları örnekleri ise Golden Gate Köprüsü, Sydney Harbour Köprüsü ve Dublin Port Tünel’dir. Hâlâ trafik yoğunlaştıkça bu bölgelerde yol fermuar aracı aktif olarak kullanılıyor.

Modern şehirlerin yoğun trafiği ve kaosuyla başa çıkmak için son derece mantıklı bir teknoloji olan bu araç, dinamik bir şerit yönetimi sayesinde yolların en verimli hâliyle kullanılmasını sağlıyor. Üstelik büyük altyapı isteyen projelere gerek kalmayan güvenli bir sistemi var.

Peki sizce bu araç, ülkemizde de kullanılsa trafiği rahatlatma konusunda işe yarar mı?

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