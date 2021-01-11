Facebook'un WhatsApp verilerini paylaşmayı zorunlu kılmasının ardından alternatif uygulamalara hücum eden kullanıcılar, Signal ve diğer alternatif mesajlaşma uygulamalarını App Store ve Play Store'da en fazla indirilen uygulamalar listesinin zirvesine taşıdılar.

Facebook’un kullanıcılara yeni bir WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi sunması ve kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacağını açıklaması, kişisel verilerin gizliliğini savunan milyonlarca kullanıcıyı ayağa kaldırmıştı. Dünya çapında “DeleteWhatsApp” benzeri pek çok kampanya başlatılırken; bu durum en çok rakip mesajlaşma uygulamalarına yaramış gibi görünüyor.

Signal Foundation tarafından yayınlanan açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal, an itibarıyla pek çok ülke ve bölgenin hem App Store hem de Play Store mağazalarında yakın zamanda en çok indirilen uygulama haline gelmiş durumda. Telegram, BiP gibi alternatif mesajlaşma uygulamaları da en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor.

App Store ve Play Store'da WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları zirveye oynuyor

Özellikle ABD, İngiltere, Almanya, Fransa gibi kişisel verilerin gizliliği konusunda ekstra hassasiyet gösteren ülkelerin iOS ve Android uygulama mağazalarında baktığımızda Signal ve Telegram, ilk iki sırada yer alıyor. Özellikle Signal, ilk sırada yer almadığı ülkelerde dahi en çok indirilen üç uygulamadan biri olmayı başarmış durumda.

Görünen o ki yeni WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, Facebook’a hiç ummadığı kadar WhatsApp kullanıcısı kaybettirmek üzere. Şirketin bu kayıplar karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği ise şu an için bilinmiyor. Bu arada Rekabet Kurumu’nun söz konusu gizlilik sözleşmesi nedeniyle Facebook hakkında soruşturma başlattığını da hatırlatalım.