Yapay Zeka Geliştirmenin Etik Kodları Yayınlandı

Montreal Üniversitesi ile Quebec Araştırma Fonu’nun işbirliği ile hazırlanan Montréal Yapay Zekanın Sorumlu Geliştirilmesi Beyannamesi yayımlandı.

Etik kodların yer aldığı beyannamenin hazırlanması bir yıldan uzun sürdü. Bu sürede vatandaşlara, uzmanlara, siyasetçilere, endüstri yatırımcılarına, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve topluluklarına danışılarak gerçekleştirildi.

Yapay zeka sistemlerinin izlemesi gereken 10 prensip şunlar oldu:

Yapay zeka sistemlerinin (YZS) gelişimi ve kullanımı tüm canlı varlıkların sağlığının gelişimine izin vermeli. YZS insanların otonomluğu göz önünde bulundurularak ve insanların kendi hayatlarının yanı sıra çevreleri üzerindeki kontrolünün artırılması hedefi ile geliştirilmeli. Mahremiyet ve özel hayat YZS’nin, veri toplama ve arşivleme sistemlerinin müdahalesinden korunmalı. YZS’nin gelişimi insanlar ve jenerasyonlar arasındaki birlik bağlarını korumaya uyumlu olmalı. YZS anlaşılabilirlik, savunulabilirlik ve erişilebilirlik kriterlerine uygun olmalı ve demokratik incelemeye, tartışmaya ve kontrole tabi olmalı. YZS geliştirilmesi ve kullanımı, adil ve eşitlikçi bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmalı. YZS geliştirilmesi ve kullanımı, toplumun sosyal ve kültürel çeşitliliğini korumakla uyumlu olmalı ve yaşam tarzı seçimlerini ve kişisel deneyimleri kısıtlamamalı. YZS gelişimine katkıda bulunan her insan, en uç örnekleri göz önünde bulundurarak YZS kullanımının ortaya çıkaracağı muhtemel kötü sonuçları öngörmek için temkinli olması ve bunların önüne geçmek için gerekli önlemleri alması gerekir. YZS geliştirilmesi ve kullanımı, karar alma sırasında insanların sorumluluğunu azaltmaya katkıda bulunmamalıdır. YZS geliştirilmesi ve kullanımı gezegenin çevresel sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yürütülmelidir.

Bu prensiplere bağlı olarak yapılacak olan dijital geçişin tamamlanması amacıyla yönergeler ve öneriler geliştirdi. Böylece sorunsuz bir geçiş yapılması bekleniyor.