Apple, yeni Siri özelliklerinin ertelenmesiyle birlikte internet sitesinde kullanıcıları uyarmaya başladı.

Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri özelliklerinin ertelenmesini resmî olarak duyurmasının ardından internet sitesine de sessiz sedasız bir feragatname ekledi.

Geçtiğimiz hafta Apple Intelligence tabanlı bir dizi yeni Siri özelliğinin süresiz olarak ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bu özellikler; kullanıcıların mesajlar, e-postalar ve diğer uygulamalar arasında kolayca bilgi bulmalarını sağlayacak ve Siri'nin ekrandaki içeriğe göre işlem yapabilmesine olanak tanıyacaktı.

İnternet sitesindeki ürün sayfalarına uyarı eklendi

Yapılan açıklamayla birlikte geliştirme sürecindeki aksaklıklar nedeniyle Apple'ın bu özellikleri ancak "önümüzdeki yıl" sunabileceğini öğrenmiştik. Şimdi ise Apple'ın internet sitesinde artık iPhone 16, iPad ve diğer cihazların sayfalarında şu ifadeye yer veriliyor:

"Siri'nin kişisel bağlam anlayışı, ekran farkındalığı ve uygulama içi eylemleri geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır."

Yapay zekâ destekli Siri özellikleri ne zaman gelecek?

Apple’ın "gelecekteki yazılım güncellemesi" ifadesi oldukça belirsiz. Yani hangi iOS sürümünü beklememiz gerektiğini bilmiyoruz ancak söylentiler, bu özelliklerin iOS 19’un ilerleyen bir sürümünde kullanıcılarla buluşacağı yönünde.

iOS 19’un ilk beta sürümünün Haziran ayında WWDC’de tanıtılacağı göz önüne alındığında, ertelenen yeni Siri özelliklerinin 2025 sonbaharı ile 2026 yazı arasında bir dönemde kullanıcılarla buluşması mümkün görünüyor.