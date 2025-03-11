Apple, iOS 18.3.2 güncellemesini yayımladı. Yeni sürüm hata düzeltmeleri ve sistem iyileştirmeleri içeriyor.

Apple, iOS 18.4’ün test süreci devam ederken iPhone kullanıcıları için yeni bir ara güncelleme olan iOS 18.3.2’yi resmen yayımladı. Hata düzeltmeleri ve sistem iyileştirmeleri içeren bu güncelleme, bir önceki iOS 18.3.1 sürümünden yaklaşık bir ay sonra geldi.

Apple, geliştirici programına kayıtlı iPhone kullanıcıları için iOS 18.3.2 güncellemesini yayımladı. İşte detaylar!

iOS 18.3.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, iOS 18.3.2 ile birlikte iPadOS 18.3.2, watchOS 11.3.2, tvOS 18.3.2, macOS 15.3.2 ve visionOS 2.3.2 güncellemelerini de kullanıcılarla buluşturdu. Yeni güncelleme, iOS 18.4’ün piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta önce yayınlandı. Şu an beta test sürecinde olan iOS 18.4’ün ise önümüzdeki ay iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

iOS 18.4 ile birlikte kullanıcıları birkaç önemli yenilik bekliyor. Apple, bu sürümde Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Japonca, Korece ve Hindistan ile Singapur’a özel İngilizce dil desteği ekliyor. Aynı zamanda Image Playground özelliğine uzun süredir beklenen “Sketch” (Karalama) stilini getiriyor. Yeni güncelleme ile klavyedeki Genmoji simgesi de güncellenirken, Unicode Konsorsiyumu tarafından duyurulan yedi yeni emoji de sisteme ekleniyor.

Bunun yanı sıra Apple News+ aboneleri için yeni bir yemek bölümü, Apple Vision Pro için özel bir iPhone uygulaması ve Apple Haritalar’a yönlendirme dili değiştirme seçeneği gibi özellikler de sunuluyor. Aynı zamanda Kontrol Merkezi’ne “Ortam Müziği” seçenekleri ekleyerek Rahatlama, Üretkenlik, Uyku ve Zindelik modlarına erişim sağlıyor. Büyük ekranlı araçlarda CarPlay için üç satırlık uygulama dizilimi getirilirken, Eylem Düğmesi’ne (Action Button) Görsel Zeka özelliği ekleniyor.

iOS 18.4’ün beta test süreci devam ederken, Apple Vision Pro kullanıcıları için duyurulan özel uygulama da iOS 18.4 beta 2 ile erişime açıldı. Güncellemenin önümüzdeki ay tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.