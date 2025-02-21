Minnesota Üniversitesi'nden yapay zekâ kullandığı iddiasıyla atılan doktora öğrencisi, suçlamaları reddederek üniversiteye dava açtı.

Minnesota Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak eğitim gören Haishan Yang, yapay zekâ araçlarını kullanarak sınavlarını tamamladığı iddiasıyla okuldan atıldı. Üniversitenin aldığı bu karar nedeniyle öğrenci vizesini kaybeden Yang, hem okul hem de profesörleri hakkında dava açtı.

Yapay zekâ kullandığı gerekçesiyle Minnesota Üniversitesi'nden atılan Haishan Yang, suçlamaları reddetti. Profesörlerinin kendisine karşı kasıtlı bir tutum sergilediğini öne süren Yang, üniversitenin aldığı karar nedeniyle öğrenci vizesini kaybettiğini belirterek dava açtı. Peki, süreç nasıl ilerledi?

Sınavdaki benzerlikler dikkat çekti

Yang’ın okuldan atılmasına neden olan olay, 2024 yazında gerçekleşti. Fas'ta bulunduğu sırada uzaktan katıldığı bir sınavda, kendisinden sekiz saat içinde üç makale yazması istendi. Notlarını ve kitaplarını kullanmasına izin verilen sınavda yapay zekâ araçları yasaklandı. Ancak sınav sonuçlarını değerlendiren profesörler, Yang’ın makalelerinde yapay zekâ kullanıldığına dair işaretler tespit ettiklerini belirtti. Makalelerde derslerde işlenmeyen kavramlar yer alıyor, ChatGPT yanıtlarında sıkça görülen kısaltmalar bulunuyor ve format açısından büyük benzerlikler dikkat çekiyordu.

Yang ise suçlamaları reddediyor. Benzerliğin, kendisinin ve ChatGPT’nin aynı kaynaklardan faydalanması nedeniyle oluştuğunu savunuyor. Hatta profesörlerin ChatGPT çıktılarında düzenleme yaparak, bunları kendi yazdığı makalelere benzettiğini öne sürüyor. Yang okul yönetimiyle daha önce de sorun yaşadığını belirtti. Üniversite, düşük akademik performans gösterdiği ve asistanlık sürecinde olumsuz davranışlar sergilediği gerekçesiyle bursunu kesti. Ancak Yang itiraz ederek bursunu geri aldı ve üniversiteden resmi bir özür aldı. Danışman hocası da sürece dahil olarak, profesörlerin Yang’a karşı kasıtlı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Öte yandan, Yang’ın bu olaydan önce de yapay zekâ kullanmakla suçlandığı belirtiliyor. Bir yıl önce verdiği bir ödevde, metin içinde "bunu tekrar yaz, daha gündelik hale getir, yabancı bir öğrencinin yazdığı gibi olsun ama yapay zekâ kullanma" ifadesinin yer aldığı tespit edildi. Yang, yapay zekâyı yalnızca dil kontrolü için kullandığını söylese de, üniversite tarafından uyarı aldı.

Üniversitenin disiplin kurulunda suçlu bulunan Yang, kararın ardından mahkemeye başvurdu. Ocak ayında hem üniversiteye hem de profesörlerine karşı eyalet ve federal düzeyde iki dava açtı. Suçlamaları arasında delil manipülasyonu ve adil yargılanma hakkının ihlali bulunuyor.