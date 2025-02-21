OpenAI’nin yapay zekâ asistanı Operator, yeni ülkelerde erişime açıldı. Avrupa’nın bazı bölgeleri kapsam dışında kaldı. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

OpenAI, kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmesine yardımcı olan yapay zekâ aracı Operator’ı yeni ülkelerde kullanıma sundu. İşte detaylar!

OpenAI, kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmesine yardımcı olan yapay zekâ aracı Operator’ın kullanım alanını genişletmeye başladı. İlk olarak ABD’de sunulan araç artık birçok ülkede daha erişilebilir hâlde!

Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Daha önce yalnızca ABD’de erişilebilen Operator, artık Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil birçok ülkede kullanılabilecek. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda şimdilik bu kapsamın dışında bırakıldı. ChatGPT Pro kullanıcılarına özel olarak sunulan Operator, aylık 200 dolar ücretli abonelik kapsamında erişilebilir durumda. Kullanıcılar, Operator’ı OpenAI’nin belirlediği özel bir web sayfası üzerinden kullanabiliyor olacak. Operator, bağımsız bir tarayıcı penceresinde çalışıyor ve kullanıcılar diledikleri zaman bu pencereyi kontrol edebiliyor olacak. Gelecekte ise tüm ChatGPT platformlarında kullanılabilecek.

Kullanıcıların uçak bileti ayırtma, restoran rezervasyonu yapma, masraf raporları düzenleme ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilmesi için geliştirilen Operator, bu alanda tek değil. Google, Anthropic ve Rabbit gibi şirketler de benzer yeteneklere sahip yapay zekâ asistanları üzerinde çalışıyor. Ancak Google’ın aracı henüz bekleme sürecindeyken, Anthropic’in asistanı yalnızca API üzerinden erişilebilir durumda. Rabbit’in modeli ise şimdilik yalnızca kendi cihazına sahip kullanıcılar için sunuluyor.

Şu an için OpenAI, Operator’ın Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket aracın ChatGPT’nin erişilebilir olduğu ülkelerde kullanıma açılacağını belirtiyor. Türkiye'nin de bu kapsamda değerlendirilmesi halinde Operator’ın ilerleyen dönemde Türkiye’de de erişime açılması mümkün görünüyor.