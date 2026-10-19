Yapay Zekâ, Koskoca Skoda'nın Tasarımcısını Bile Korkutmuş (Sebebi Malum)

Skoda Dış Tasarım Başkanı Karl Neuhold, hızla gelişen yapay zekânın otomotiv sektörünü dönüştürürken genç yetenekleri zorlayacağını belirtti.

Yapay zekânın baş döndürücü gelişimi, bugüne kadar dokunulmaz sanılan birçok meslek grubunu tehdit etmeye devam ediyor ve otomotiv sektörü de bu dönüşümün dışında değil. Skoda’nın Dış Tasarım Bölüm Başkanı Karl Neuhold, teknolojinin ulaştığı seviye karşısında duyduğu şaşkınlığı açıkça dile getiriyor.

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Hollanda merkezli Autoweek yayınına konuşan Neuhold, yapay zekâyı bizzat test ettiğini belirterek çok az bir girdiyle dahi ortaya çıkan sonuçlara hayran kaldığını ifade ediyor: “Ne kadar iyi olduğu karşısında şoke oldum. Basit bir karalamadan yalnızca saniyeler içinde sizin bile daha iyisini çizemeyeceğiniz alternatifler sunması gerçekten inanılmaz.”

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Üretkenlik artıyor ama ne pahasına?

Neuhold, yapay zekânın yaratım sürecini ciddi biçimde hızlandırdığını ve normalde görselleştirilmesi uzun sürecek fikirlerin anında denenmesine olanak tanıdığını vurguluyor. Kaba bir çizim, saniyeler içinde son derece şık ve bitmiş modellere dönüşerek ekipler arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor.

Meslektaşlarına net bir çağrıda bulunan Neuhold, rekabetçi kalabilmek için yalnızca geleneksel çizim becerilerinin artık yetersiz kalacağını, tasarımcıların yapay zekâya sırt çevirmek yerine onu iş akışlarına entegre etmeleri gerektiğini söylüyor ancak bu dönüşümün önemli bir riski var. Daha küçük ekipler çok daha kısa sürede daha fazla iş çıkarabildikçe, otomobil üreticilerinin tasarım stüdyolarında daha az çalışana ihtiyaç duyulabilir. Neuhold, özellikle genç tasarımcıların sektöre adım atmasının zorlaşacağından ve kariyer basamaklarını tırmanacak fırsatları bulmakta güçlük çekeceklerinden endişe ediyor.

Tüm otomobiller birbirine mi benzeyecek?

Kıdemli tasarımcılar yapay zekâ sayesinde verimliliklerini katlarken, başlangıç seviyesindeki pozisyonların azalması gelecek nesillerin deneyim kazanmasını engelleyebilir. Bu durum, uzun vadede sektörün yeni yetenek yetiştirme kanalını tıkayabilir. Yine de Neuhold, gençlerin temel çizim becerilerini tamamen terk etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor. İş başvurularında adaylardan hâlâ el çizimi taslaklar getirmelerini isteyen Neuhold’a göre ikna edici bir görsel üretmekle, bir markanın kimliğine, teknik kısıtlamalarına ve yasal düzenlemelerine uygun özgün bir otomobil tasarlamak tamamen farklı şeyler. Otomotiv tasarımı; sensörlerden aydınlatmaya, orantıdan güvenlik regülasyonlarına kadar estetik bir tablodan çok daha fazlasını gerektiriyor.

Yapay zekânın gündeme getirdiği bir diğer kritik soru ise fikri mülkiyet hakları ve tasarım özgünlüğü. Tasarımcılar sadece birkaç komutla düzinelerce konsept oluşturabildiğinde, üreticilerin hem telif haklarını koruması hem de araçlarının tek tipleşmesini önlemesi zorlaşacak. Zira rakip markaların da aynı araçlara erişimi bulunuyor ve bu durum kimlik kargaşasını beraberinde getirebilir.

Sonuç olarak Neuhold, yapay zekânın taslaktan nihai render aşamasına giden yolu inanılmaz derecede kısaltsa da tüketicinin ne istediğini anlama ve onları şaşırtma iradesinin yine insana ait olduğunu savunuyor. Bugün yapay zekâyı öğrenen tasarımcılar büyük bir avantaj yakalarken, sektöre yeni adım atmak isteyen genç yetenekler için en büyük zorluk kendilerine kapıyı açacak o ilk fırsatı yakalamak olacak.