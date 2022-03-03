Yarın Türkiye'nin 81 İlinde Tüm Okullarda Tatbikat Yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye genelindeki tüm okullarda bir tatbikat gerçekleştirileceğini açıkladı. Afet anında okullardan tahliye süreci için yapılacak bu tatbikat, ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlarla tekrarlanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen AKUT Tanıtım ve Akreditasyon Töreni kapsamında bazı açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda, yarın Türkiye'ye genelindeki tüm okulların katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirileceği belirtildi.

Süleyman Soylu, yarın gerçekleştirilecek tatbikatın okullardaki tahliyelerle ilgili olacağını ifade etti. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatan Bakan Soylu, bu gerçeğin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini beyan etti.

Türkiye tatbikatı da yapılacak

"Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadelerini kullanan Süleyman Soylu, Türkiye genelinde yapılacak diğer tatbikatla ilgili detay vermedi.

Süleyman Soylu, 2021 yılının afet yılı olarak ilan edildiğini ve tüm Türkiye'de genelinde bununla ilgili çalışmalar yapıldığı, bu çalışmaların 2022'de de devam edeceğini söyledi. "Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılını da tatbikat yılı ilan ettik." diyen Soylu, yıl boyunca çok sayıda etkinliğin yapılacağını belirtmiş oldu.