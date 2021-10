Bazı filmler vardır ki; gerek hikayesinin kalitesi, gerekse zamanının çok ötesinde çekimleriyle asla eskimez. Bu yazımızda, üzerinden kaç yıl geçtiğine inanmakta zorlanacağınız, "İmkanı yok o kadar olamaz" dedirtecek kült filmlerden bazılarını sizler için için inceledik.

Bazı izlediğimiz filmler sadece gerçek dünyadan 2 saatliğine uzaklaşmamızı sağlayıp bize keyifli bir seyir zevki vaad ederken, bazı filmler bundan çok daha fazlasının sözünü verir. Bu ikinci kategoride bulunan filmlerin dünya genelinde yarattığı etki öylesine bir hal alır ki filmlerin kendilerine ait bir kitlesi, bir kültü oluşur. İşte bizim bugün ‘kült film’ olarak adlandırdığımız filmleri bir kült haline getiren de, filmin hayranlarından oluşan bu kitledir aslında.

Bugün sizler için; 90’lı yıllara ve 2000’li yılların başına damgasını vurup kalıcı bir iz bırakmış olan, sanki daha geçen sene çıkmış hissi uyandırıp yaşlı hissetmenize sebep olacak kültleşmiş 10 filmi derledik. Ne zaman çıktıklarını öğrendiğinizde, birçoğunuzun hepsini izlemiş olduğundan emin olduğumuz bu filmlerin size "O kadar olmuş mu ya?" diye sorgulatacağından hiç şüphemiz yok.

O kadar oldu mu ya dedirtip size kendinizi yaşlı hissettirecek 10 kült film

The Lord of the Rings üçlemesi

Harry Potter serisi

Donnie Darko

Matrix üçlemesi

Fight Club

The Big Lebowski

Toy Story serisi

The Usual Suspects

Se7en

Pulp Fiction

Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz: The Lord of the Rings üçlemesi

Tür: Fantastik, Dram, Macera

IMDb: 8,8 / 8,7 / 8,9

Rotten Tomatoes: %91 / %95 / %93

Oyuncular: Elijah Wood, Ian Mckellan, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Christopher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett, Sean Astin, Sean Bean, Andy Serkis

Yönetmen: Peter Jackson

J.R.R. Tolkien’in ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan bol ödüllü The Lord of the Rings üçlemesini anlatmaya pek de gerek yok; zira tarihin şimdiye kadar yaratılmış en geniş ve detaylı evrenlerinden birisine ev sahipliği yapan serinin adını duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Dünyanın en büyük hayran kitlelerinden birisine sahip olan seri; Shire’da kendi halinde yaşamakta olan bir hobbit olan Frodo Baggins’in, karanlık lord Sauron’un eline geçmesi halinde Orta Dünya’nın huzurlu günlerinin sonunu getirmesi muhtemel olan Tek Yüzük’ü yok etmek amacıyla Mordor’a doğru bir maceraya çıkmasına ve yolda başına gelenlere odaklanıyor.

Üçlemenin -ve her şeyin- başlangıcı olan serinin ilk filmi the Fellowship of the Ring çıkalı ise, inanması her ne kadar zor olsa da tamı tamına 20 yıl olmuş. 2001 yılında çıkan The Fellowship of the Ring’i; 2002’de çıkan The Two Towers takip etmiş, 2003’de çıkan The Return of the King ile de seri şanına yakışır bir kapanış yapmıştı. Bundan 20 yıl önce çekilmiş olan fantastik bir serinin verdiği tadı; bugünün şartlarıyla çekilen hiçbir filmden alamadığımızı düşündüğümüzde, The Lord of the Rings’in neden bir kült olduğunu anlamak pek de zor değil.

Bir dönemin Hogwarts'tan kabul mektubu bekleyerek büyümesine sebep oldu: Harry Potter serisi

Tür: Fantastik, Dram, Macera

IMDb: 7,1 / 7,4 / 7,9 / 7,7 / 7,5 / 7,6 / 7,7 / 8,1

Rotten Tomatoes: %81 / %82 / %90 / %88 / %77 / %84 / %77 / %96

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Gary Oldman, David Thewlis

Yönetmen: Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell, David Yates

Kimileri tarafından her ne kadar bir kült olarak adlandırılmasa da, dünya çapında yarattığı etki ve dünyanın en tutkulu hayran kitlelerinden birisine sahip olduğunu düşündüğümüzde Harry Potter serisinin listede yer almayı hak ettiği kanaatindeyiz. 7 kitaplık bir kitap serisinden 8 film olarak beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter; çoğunuzun da bildiği üzere yetim bir çocuk olan Harry’nin, 11. yaş gününde bir büyücü olduğunu öğrenmesiyle başlayan serüvenini anlatıyor. Ancak Harry’nin bir sorunu vardır: Bütün işaretler, 11 yıl önce, Harry’nin ailesini öldürdüğü gece zayıf düşen bir diğer karanlık lord Voldemort’un geri döneceğine işaret etmektedir. Voldemort’un saldırdığı insanlar arasından sağ çıkan tek kişi olan Harry’nin, karanlık lord ile yüzleşmesi ise onun kaderidir.

Bir dönemin çocukluğunu tanımlayan yapım olan Harry Potter’ın ilk filmi olan The Sorcerer’s Stone, bundan 20 yıl önce 2001 yılında çıkmış. The Chamber of Secrets 2002’de, The Prisoner of Azkaban 2004’de, The Goblet of Fire 2005’te, The Order of the Phoneix 2007’de, The Half Blood Prince 2009’da, The Deathly Hallows Part 1 2010’da ve son olarak The Deathly Hallows Part 2 2011’de çıkmıştır. Henüz bir çocukken seriyi izlemeye başlayanların, serinin başrolündeki çocuk karakterlerle birlikte filmden filme büyüdüğünü göz önünde bulundurursak; serinin hayranlarının Harry Potter’a neden böylesine derinden bağlı olduğu açıkça ortada.

Bir tavşan ne dakar ürkütücü olabilir ki diye sorgulatan: Donnie Darko

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary MacDonnell, Maggie Gyllenhaal

Yönetmen: Richard Kelly

Günümüzün en popüler aktörlerinden olan Jack Gyllenhaal’un şöhret basamaklarını tırmanışında etkisi büyük olan Donnie Darko; sorunlu bir lise öğrencisi olan Donnie’nin, bir tavşan kostümü giyen Frank isimli bir adamın etkisi altında suçlar işlemesine ve çevresindekilerden giderek kendisini soyutlamasını anlatmakta. Üstelik tek sorun da bu değildir: Görünüşe göre Frank’i Donnie’den başka gören yoktur ve Frank’e göre 28 gün, 6 saat, 42 dakika ve 12 saniye sonra dünyanın sonu gelecektir.

Yönetmenin uzun metrajlı ilk filmi olan Donnie Darko; gişede yarattığı hüsrana rağmen zaman içerisinde öylesine klasikleşmiştir ki günümüzde yapılış en iyi filmlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Sıra dışı hikayesiyle birlikte çok da güzel bir soundtrack listesi bulunan Donnie Darko da the Lord of the Rings ve Harry Potter gibi 20 yaşındadır. 2001 yılı sinema için oldukça canlı geçmiş desek eminiz ki bize katılanlarınız olacaktır.

Cehalet erdem midir?: Matrix üçlemesi

Tür: Bilim kurgu, aksiyon

IMDb: 8,7 / 7,2 / 6,8

Rotten Tomatoes: %88 / %73 / %35

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Yönetmen: Lana Wachowski, Lili Wachowski

Listemize bir başka efsane olan Matrix üçlemesiyle devam edelim. Sizler de hak verirsiniz ki Matrix anlatması öyle kolay bir film değil; ancak basitçe bahsedecek olursak Matrix, bir hacker olan Neo’nun, yaşadığımız dünyanın bir ilüzyon- daha doğrusu bir simülasyon olduğunu keşfetmesiyle gerçeğe uyanmasını ve asıl dünyayı yöneten makinelere karşı savaşan isyancıların yanında savaşa dahil olmasını anlatıyor. Neo’yu özel kılan şey ise, isyancıların lideri olan Morpheus’a göre Neo’nun, hepsini kurtaracak olan ‘seçilmiş kişi’ olmasıdır.

Ağır felsefik alt metni ve simülasyon teorisine olan bakış açısıyla hazmetmesi son derece zor bir seri olan Matrix üçlemesinin ilk filmi 1999 yılında, yani bundan tam olarak 22 yıl önce çıkmış ve onu 2003 yılında çıkan Matrix Reloaded ile Matrix Revolutions takip etmiş. Gerçi siz bizim üçleme dediğimize bakmayın; zira serinin son filminden 12 yıl sonra çekilen Matrix Resurrections ile seri artık bir dörtleme olacak.

Hakkında konuşmamız yasak: Fight Club

Tür: Dram, Gizem

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: Edward Notron, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Let

Yönetmen: David Fincher

Gişede uğradığı hüsranın aksine, kendisine büyük bir kitle yaratarak kült filmler listesine girmeye hak kazanan Fight Club; ciddi uykusuzluk problemi çeken bir ofis çalışanının, bir sabun üreticisi olan gizemli Tyler Durden ile tanışması üzerine bir dövüş kulübünün parçası olması sonucu yavaş yavaş dağılmaya başlayan kişiliğini anlatıyor. Dövüş Kulübü’nün ise iki kuralı vardır: Birinci kural, asla Dövüş Kulübü hakkında konuşma. İkinci kural, asla ve asla Dövüş kulübü hakkında konuşma. Chuck Palahniuk’un aynı isimli romanından uyarlanan Fight Club çıkalı ise 22 yıl olmuş; ancak kapitalist sistemi ve bu sistemin doğal bir getirisi olan tüketim topluluğunun bir eleştirisi niteliğindeki film hala daha ilk çıktığı zamanki kadar popüler.

Hayat bazen çok karmaşıktır: The Big Lebowski

Tür: Komedi, Suç

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman

Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen

Sinemanın altın kardeşleri Coen kardeşlerin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı The Big Lebowski; birbirinden apayrı iki insanın isimlerinin aynı olması gibi ufak bir rastlantının bile nasıl beklenmedik olaylara yol açabileceğini anlatıyor. Bir milyoner ile aynı ismi paylaşmakta olan Jeff ’The Dude’ Lebowski’nin; onun milyoner ile aynı kişi olduğunu sananlar sebebiyle başı derde girer ve bu süreçte çok kıymetli halısı da zarar görür.

İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek amacıyla milyonerin evine giden Jeff için işler içinden çıkması çok dah zor bir hal almak üzeredir; ve bu yolda ona yardım edecek kişiler de beraber bowling oynamaya gittiği arkadaşlarından başkası değildir. ‘Dudeism’ adında kendisine ait bir felsefesi bile bulunan filmin çıkış yılı ise 1998; yani film tam olarak 23 yaşında.

Küçüklüğümüzde hareket edecekler mi diye uzun uzun oyuncaklarımıza bakmamızın nedeni: Toy Story

Animasyon dendiğinde akla gelen ilk film olan Toy Story; bizi hareket edip konulabilen çocukluk oyuncaklarımızın dünyasını götürüyor. Oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven küçük bir çocuk olan Andy’nin favori oyuncağı kovboy Woodie’nin, Andy’nin son model bir oyuncak olan hediyesi Buzz-lightyear'ı kıskanmasıyla oyuncakların huzurlu dünyasında bir çekişme başlayacaktır.

Animasyon sektörüne yön vererek Pixar’ı bu sektörün başına oturtan film olan Toy Story ayrıca, çıktığı dönemin hem çocuklarını hem de yetişkinlerinin kalbinde sağlam bir yer edinerek kült olmuş bir film. Serinin ilk filmi ise 1995 yılında çıkmış; yani film tam olarak 26 yaşında. İlk filmi ise 1999 yılında çıkan Toy Story 2, 2010 yılında çıkan Toy Story 3 ve son olarak 2019 yılında çıkan Toy Story 4 takip etmekte.

Şeytanın en büyük numarası nedir?: The Usual Suspects

Tür: Suç, Gizem, Dram

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin

Yönetmen: Bryan Singer

Sinema tarihinde yapılmış en güzel ters köşelerden birisine sahip olan The Usual Suspects; alanında yetenekli beş sabıkalının, kendilerini rastgele gibi gözüken bir polis sorgusunda bulmasıyla başlar. 27 kişinin ölümüne sebep olan San Pedro Limanın’da yaşanan bir patlamayla bağlantılı bir uyuşturucu şebekesini araştırmakta olan ajan David Kujan’ın elindeki tek isim ise, kim olduğunu kimsenin bilmediği suç lideri Keizer Soze’dir. Başarılı kadrosu ve olağan dışı olay örgüsüyle kült filmler listesinde kendisine bir yer edinmeyi başaran The Usual Suspects’in yaşı ise 26.

Kutuda ne var?: Se7en

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kecin Spacey, Gwyneth Paltrow

Yönetmen: David Fincher

Brad Pitt’in sadece güzel bir yüzden daha fazlası olduğunu kanıtladığı film de diyebileceğimiz Se7en; sinema tarihindeki en çarpıcı sonlardan birisi ile bütün filmlerin mutlu sonla bitmediğini sert bir şekilde yüzümüze vuruyor. Anime severlerin Fullmetal Alchemist’ten de hatırlayacağı üzere; Hıristiyanlık inancına göre Yedi Ölümcül Günah olan Kibir, Açgözlülük, Şehvet, Kıskançlık, Oburluk, Öfke ve Tembellik’ten birini işleyen insanları tek tek öldürmekte olan bir seri katilin peşindeki iki polis dedektifinin hayatı, bu dava sonucunda tamamıyla değişmek üzeredir. Gişede büyük bir başarı elde ederek sinema tarihindeki klasikler arasına adını yazdıran Se7en da bundan 26 yıl önce, 1995 senesinde çıkan filmlerden birisi.

Kibritle oynarsan, yanarsın: Pulp Fiction

Tür: Suç, Dram

IMDb: 8,9

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willice, Tim Roth

Yönetmen: Quentin Tarantino

Heyecan arayışındaki soyguncu bir çift olan Honey Bunny ve Pumpkin, iki kıdemli ganster olan Vincent Vega ve Jules ile patronlarının güzeller güzeli karısı Mia ve para karşılığında hile yapmayı kabul etmeyerek şehirden kaçan bir boksörün hayatı; hiç beklenmedik bir şekilde kesişecektir. Sinemanın en aykırı ve kendine has yönetmenlerinden birisi olan Quentin Tarantino’nun yönettiği kült klasiği Pulp Fiction; kazandığı En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ı ile birlikte 7 dalda Oscar’a aday olarak bu başarısını taçlandırmıştır.

Filmin, sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Altın Palmiye Ödülü’nün de sahibi olduğunu belirtmezsek olmaz tabii. Uma Thurman’ın hayat verdiği Mia Wallace karakterinin bulunduğu posterin bir dönem -ve hala- pek çok evin duvarını süslediği Pulp Fiction ise bundan tam olarak 27 yıl önce, 1994 yılında çıkmıştır.