Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi, Covid-19'a karşı antibakteriyel özellikli, ısı, nem ve hava geçirgenliğine sahip "konforlu" birçok kez yıkanabilen maskeler geliştirilmesi için firmalara test ve danışmanlık sistemi sunuyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yaz sıcaklarında birçok kez yıkanıp kullanılabilen antibakteriyel özellikli, ısı, nem ve hava geçirgenliğine sahip "konforlu" maskeler geliştirilmesi için Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), tekstil firmalarına destek veriyor.

Kovid-19 sürecinde de önemli rol üstlenen BUTEKOM, tekstil sektörü başta olmak üzere firmaların rekabetini artırmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek için 2008 yılında kuruldu.

BUTEKOM, son dönemde yıkanabilir, antibakteriyel cerrahi maske üretimi konusunda çalışmalar yaparak, geniş bir yelpazede testler gerçekleştirip teknik danışmanlık hizmeti sunuyor. Merkezin teknik danışmanlık sunduğu firmalardan ikisi bu maskelerin belgelendirme sürecini tamamlayıp ihracat aşamasına geçti.

BUTEKOM Proje Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Covid-19 ile mücadele kapsamında en önemli tedbirlerden birinin maskenin toplu alanlarda zorunlu hale getirilmesi olduğunu dile getirdi.

Kapalı olan işyerleri ve okulların açılmasıyla maskeye talebin daha da artacağını belirten Karahan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda da çok ciddi talepler var. Özellikle 'cerrahi maske' dediğimiz üç katlı maskelerle ilgili birçok firma yatırımlar yapıyor. Ancak bu maskeler kullanıp atılan, gün içinde değiştirilmesi tavsiye edilen maskeler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda günlük milyonlarca maskenin tüketilmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı biz BUTEKOM olarak bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla kullanıp atılan maskelerin yerine tekrar yıkanıp kullanılabilen antibakteriyel filtrasyon özelliğine sahip bez maskelerin üretimiyle ilgili firmalara teknik danışmanlık sağladık."

Karahan, özellikle haziran ve temmuz aylarında sıcaklıktan dolayı maske kullanımının daha zor olacağını, maskenin konfor özelliklerinin de içinde olduğu teknik paketle danışmanlık sağladıklarını belirtti. Karahan, test için 20'ye yakın firmadan başvuru aldıklarını belirterek, "Bizim testlerimiz ürünün geliştirilmesini amaçlıyor. Örme kumaşlar ve dokuma kumaşların filtrasyon için en uygun hale getirilmesiyle ilgili çok ciddi katkılar sağladık" dedi.

'Maske 15 Kez Yıkanıp Kullanılabilir'

Maskeler küçük ebatlı ürünler olduğu için firmaların milyonlarca adet üretim yapabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Karahan, birkaç tesisin bez maske işinde faaliyet göstermesinin bile özellikle iç piyasadaki ihtiyacı önemli oranda karşılayacağını söyledi. Karahan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"En az 15 kez yıkanıp kullanılan bu ürünlerin cerrahi maskeyi ikame etmesi durumunda çevresel ve ekonomik etkilerin azaltılması son derece mümkün. Bu yüzden BUTEKOM olarak bu girişimleri destekliyoruz. Özellikle yaz aylarında cerrahi maske kullanımı rahatsız edebilir. Bundan dolayı bez maskelerin kullanılması konfor ve ergonomi açısından kişiye rahat kullanım sunabilir."

Maske kullanımındaki konforu vurgulayan Karahan, "Konforu üç şekilde düşünmek lazım. Biri ısı yani termal geçirgenlik, ikincisi nem geçirgenliği, üçüncüsü ise hava geçirgenliği. Bunlardan üçünden biri iyi gerçekleşmediğinde sıkıntı veriyor. Bu durum giyilen ürünlerde olduğu gibi maskede de geçerli. Taktığınız zaman iç kısımdaki havanın dışarı atılabilmesi lazım. Biz maskeleri konfor cihazımızla test edebiliyoruz." diye konuştu.