Koronavirüs pandemisi sonrasında hastalığın tespiti için çalışmalar yapan bir araştırmacı ekibi, COVID-19’u tespit edebilen bir maske geliştiriyor. Ekipte Harvard ve MIT’den araştırmacılar yer alıyor.

Son aylarda koronavirüs ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında maske kullanımını özendirici çalışmalar yapılıyor. Maskelerin artık yeni normalin çok önemli bir parçası olduğu da ifade ediliyor. Öte yandan maske takmak bilim insanları için yeni bir şey değil.

Geçmişte üretilen maskelerin bir kısmı, Ebola ve Zika gibi hastalıkları tespit edebiliyordu. ABD’de bulunan Harvard ve MIT’den araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, bu maskeleri değiştirerek COVID-19’u tespit edebilecek hale getirmeye çalışıyor.

Hastalık tespit edebilen maskeler

Hastalıkları tespit edebilen maskelere yönelik çalışmalar ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilmişti. Cell dergisinde yayınlanan makalede ortaya çıkan maske, araştırmacı ekibinin dikkatini çekti. Şimdi ekip bu maskeyi, koronavirüs hastaları nefes alıp verdiğinde, öksürdüğünde ya da hapşırdığında floresan işaretçilerle parlayacak şekilde geliştirmekle uğraşıyor.

Maske başarılı olursa dünya çapında koronavirüs ile mücadelenin çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Araştırmacılardan Jim Collins, seyahat sistemleri yeniden işlemeye başladıkça maskenin havaalanı güvenliklerinde, uçakları beklerken ya da işe gidip gelirken kullanılabileceğini, hastanelerin hastaları karşıladıklarında ya da bekleme odasına aldıklarında hastaları önceden belirleyebileceğini söylüyor.

Teşhis koymayı hızlandırıyor

Doktorlar ayrıca bu maskeleri kullanarak hastalığı teşhis edebilecekler. Böylece normalde tedavi sürecini geciktirecek ve teşhis sürecini uzatacak olan örnek alınması ve laboratuvarda incelenmesi süreci hızla geçilmiş olacak. Collins’e göre maskelerin geliştirilmesi süreci henüz başlangıç aşamasında olsa da umut verici şekilde ilerliyor.

Ekip ayrıca henüz maskenin nihai tasarımına da karar verebilmiş değil. Maskenin içine sensörler yerleştirmek ya da herhangi sıradan bir maskeye eklenebilen bir modül üretmek konusunda araştırmacılar arasında fikir ayrılığı var. Collins, o aşamaya geldiklerinde gönüllülerle yapacakları testlerden sonra karar vereceklerini, şimdilik kağıt üzerinde ucuz bir teşhis yöntemi geliştirdiklerini belirtiyor.