Tabii ki evde yapıp yemenin de bir tadı var ama güzel bir restoranda güzel bir yemek yemek çok daha keyifli. İyi de neden?

İnsanlar yüzlerce yıldır yemeklerini evde değil ''dışarıda'' yiyorlar. Geçmişte daha ziyade evinden uzakta olan; örneğin ticaret için bambaşka bir şehre gitmiş insanlar için açılan bu yemek evleri, yüzyıllar sonra 18. yüzyılda Fransa'da tabiri caizse keyfi bir hâl alıyor ve bugün hepimizin aşina olduğu restoran kültürü ortaya çıkmış oluyor.

Peki yalnızca evinden uzakta olup mecburen karnını doyuranların tercih ettiği bir şeyken restoranda yemek neden asırlar içinde dönüşüp evden yemekten çok daha fazla keyif veren bir eğlence ve sosyalleşme aracı haline gelmiş olabilir?

Başlangıçta amaç yalnızca yemekmiş

Hem neredeyse bin yıl öncesine dayanan tarihçesiyle özellikle Çin'de var olan restoranların hem de 18. yüzyılda Fransa'da gelişmeye başlayan restoran kültürünün ana odağı yemekmiş.

Sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı yemek yemek için restoranların kapılarını aşındıran insanlar, özellikle Fransa'da başlayan dönüşümle farklı bir deneyime ortak olmaya başlamış. Çünkü Fransa'da restoranlar zaten var olan kafe kültürünü kopyalarak ufak masalar, tek bir yemek yerine içinde farklı seçenekler olan menüler ve zaman geçirilebilecek bir alan yaratmaya başlamış.

Ardından menüler giderek çeşitlenmeye, yanına şarap, kokteyl gibi seçenekler eklenmeye başlamış. Böyle olunca da restoranlar yavaş yavaş yalnızca yemek yenen bir yer olmaktan çıkıp keyifli zaman geçirilebilen bir sosyalleşme alanına dönüşmüş.

Günümüzde ise insanlara evde mi bir restoranda mı yemek yemekten keyif aldıkları sorulduğunda cevap büyük oranda ''restoran'' haline gelmiş durumda.

Bu soruyu tabii ki pek çok araştırmacı da sormuş

Yürütülen araştırmalarda gerekçeler genel olarak birkaç farklı madde ile açıklanmış. Çalışmalarda katılımcılara dışarıda yemeyi evde yemeye tercih etmelerinin sebebi sorulduğunda en çok alınan cevaplar şunlar olmuş;

Yeni lezzetler deneyebilmek.

Sosyalleşmek.

Rutinin dışına çıkarak farklı bir deneyim yaşamak.

Eğlenmek.

Yemek yapamamak/sevmemek/zaman kaybı olarak görmek.

Kısaca insanlar dışarıda yemek yemeyi seviyorlar çünkü bir restoranda yemek yemek yalnızca yemek yemek değil. Aynı zamanda eğlenmek, sosyalleşmek, ''farklı'' bir şey yapmak anlamına da geliyor. Haliyle bu da insanları daha mutlu ediyor.

Restoranların dönüşümü devam ediyor

Günümüzde tüm bu beklentileri daha iyi karşılayabilmek ve ziyaretçilerine çok daha iyi zaman geçirtebilmek için restoranlar dünya mutfağından leziz yemekler yiyebileceğiniz, bir bar çeşitliliğinde geniş alkol menüleriyle şaraplardan özgün kokteyllere her şeyi tadabileceğiniz ve müzik eşliğinde eğlenebileceğiniz yerlere dönüşmüş durumda.

Eğer siz de bir restoranda arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmekten, leziz yemekler yemekten, yanında enfes kokteyller içmekten ve eğlenmekten hoşlanıyorsanız; üstüne bir de İzmir'de yaşıyorsanız, kapılarını geçtiğimiz haftalarda açan ve tüm bunları misafirlerine aynı anda sunan Pally'yi ziyaret edebilirsiniz.

Üstelik Pally kurucumuz İbrahim Akman'ın yeni restoranı, yani aileden biri! Nasılmış bir bakayım derseniz de hemen buradan Instagram hesabına göz atabilirsiniz!