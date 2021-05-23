Yemeksepeti'nin kurucusu olarak tanıdığımız Nevzat Aydın, geçtiğimiz günlerde bir restoran sahibinin Twitter üzerindeki "Yemeksepeti restoran ödemelerini yapmıyor" konulu mesajlarına cevap verdi. Aydın, açıklamalarını yaparken Getir'e de gönderme yaptı.

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte iş ve okul dijitale taşınırken, halihazırda dijital mecralara dayalı firmalar, hizmet alanlarını geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştirdi. Bu firmalardan, yaptıkları iş gereği dijitalde en yerleşik olanlarına Yemeksepeti ve Getir’i örnek verebiliriz.

Birçok firmanın bu iki şirketin sunduğu market ve yemek hizmetine geçmeye çalıştığını ve tahmin edilebileceği üzere başarısız olduklarını gördük. Sonuçta bu firmaların sunduğu hizmetler, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla baş başa kalmış bir ülkede, ana amaç bu hizmeti sağlamak olmadığı zaman altından kolay kalkılacak bir alan değil.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Twitter’da bir restoran sahibiyle tartıştı:

Yemeksepeti’nin kurucusu olarak tanıdığımız Nevzat Aydın’ın pandemi nedeniyle sadece paket servis yapabilen ve ödemeler konusunda şikayetçi olan bir restoran sahibi ile aralarında geçen konuşmada restoran sahibi, yapılan ödemelerin her ay geciktiğini ve bu sebeple kira ve çalışan ödemesi gibi konularda sıkıntılar çektiğini belirtti. Buna ek olarak Yemeksepeti’nin yüzde 38 komisyonunu hemen aldığını belirten restoran sahibine Nevzat Aydın cevap verdi.

Verdiği cevapta Aydın, Yemeksepeti tarafından alınan komisyonun ortalama olarak yüzde 8 ve en fazla yüzde 12 olduğunu söyledi. Bunun üzerine her 15 günde bir kesilen faturalarla birlikte ödemelerin yapıldığını belirten Nevzat Aydın, bu ay bayrama ve 19 Mayıs'a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde ödemelerin yatırıldığını söyledi.

Bunun üzerine restoran sahibi, bir ödeme çizelgesi gönderip üzerindeki tarihleri işaret ederek gecikmenin olduğunu ve bu söylenenlerin de bahane olduğunu ifade etti. Ödeme çizelgesine cevap olarak Nevzat Aydın, gecikme olmadığını söyleyip 5 iş gününü yeniden belirtti. Ardından alınan ödemenin kendilerine hemen geçmediğini, 28 ile 32 gün arasında alındığını, dolayısıyla restoranlara ödeme yapmak için komisyon ödediklerini ekledi.

Restoran sahibinin, Getir’in ödemeleri gün bitiminde hesaplara aktarıyor olduğunu belirtmesine karşılık Nevzat Aydın, bankacılık sistemine müdahale edemeyeceğini, kendi payından vazgeçmek isterse ödeyebileceğini fakat o kadar zengin olmadıklarını belirtti ve 5 iş gününü tekrar hatırlattı.

Nevzat Aydın ile restoran sahibi arasında yaşananlar şu şekilde: