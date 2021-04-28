Elazığ'da Tesadüfen Deniz Canlılarına Ait Fosiller Bulundu

Elazığ’da hayvanlarını otlatan vatandaşlar, milyonlarca yıl öncesinden kalan deniz canlısı fosilleri buldular. Tesadüfen bulunan cisimlerin ne olduğunu öğrenmek için çağırılan Fırat Üniversitesi yetkilileri, fosillerin sahibi olan canlıların yaşını saptadı ve bölge hakkında bilgilendirmede bulundu.

Köylerinden 2 kilometre uzakta, deniz seviyesinden 1100 metre yüksek bir alanda hayvanlarını otlatan köylüler, dikkat çekici kalıntılarla karşılaştı. Hayvanların otladığı merada bulunan kayalıkların üzerinde salyangoz ve midyeyi andıran şekiller gören köy sakinleri, Fırat Üniversitesi’ndeki yetkililere haber verdi.

İnceleme sonrası deniz canlılarına ait olduğu öğrenilen fosiller, vatandaşları ve yetkilileri şaşırttı. Meranın milyonlarca yıl önce oluşmuş bir okyanusun sığ bir bölgesi olduğu öğrenildi. Fosillerin ise 34-48 milyon yıl öncesinde yaşayan canlılara ait olduğu ortaya çıktı.

Birçok farklı türe ait fosil bulundu

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, yapılan incelemelerden sonra deniz canlısı fosillerinin 34 ila 48 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirtti. Fosillerin sahibi olan canlıların ‘lamellibranş’ sınıfında ait olduğunu açıklayan Aksoy; salyangoza benzeyenlerin ‘gastropod’, mercimeğe benzeyenlerin ‘nummulit’, kubbemsi olanların deniz kestanesi ve dallı yapıda olanların ise mercan olduğunu aktardı.

“Buranın araştırılması gerek”

Meranın geçmiş jeolojik dönemlerde var olan bir denizin 200 metreyi aşmayan, sığ bir bölgesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ercan Aksoy, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bu deniz, bölgede 240 milyon yıl önce açılmaya başlayan ve Neotetis olarak isimlendirilen okyanusun bir parçasıdır. Deniz ve okyanusların da canlılar gibi belirli ömürleri vardır. Bu ömürlerini tamamladıklarında kapanırlar ve kapanmalarına neden olan sıkışma kuvvetleri etkisiyle yükselmeye başlarlar." Fosillerin ve bölgenin tahrip edilmemesi gerektiğini ifade eden Aksoy, araştırmacıların gelip bölgede inceleme yapması gerektiğini belirtti.