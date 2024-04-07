Bloomberg'den Mark Gurman, son iki ayda iki kez ertelenen yeni iPad cihazların tanıtım tarihini paylaştı. Cihazlar, OLED ekran da dahil birçok yenilik içerecek. Gelin tüm detaylara bakalım.

Yakın zamanda yeni MacBook Air modelini bizlerle buluşturan Apple’ın iPad’lerde de güncelleme yapması bekleniyordu. Ancak şirket, ilk başta martta, daha sonra nisanda beklenen bu modelleri iki kez ertelemişti. Mayıs ayında gelecekleri söylense de kesin bir bilgi bulunmuyordu.

Apple hakkında paylaşımlarıyla tanınan ve daha önceki haberlerin de kaynağı olan Bloomberg’den Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde şirketin iPad’i ne zaman tanıtacağını paylaştı. Gurman, beklendiği gibi mayıs başı geleceklerini doğruladı.

Yeni iPad’ler, mayısın ikinci haftasında gelebilir

Gurman’ın kaynaklarına göre yeni nesil iPad Air ve iPad Pro modelleri, 6 Mayıs haftası içinde bizlerle buluşacak. MacBook’ta olduğu gibi şirketin fiziksel bir lansman gerçekleştirmeyeceğini, duyuruyu sitesinden yapacağını ekleyelim. Günü hakkında bir bilgi bulunmasa da Apple’ın genellikle hafta başı duyuru yaptığını biliyoruz. Yani pazartesi veya salı gelme ihtimali yüksek. Martta duyurulan MacBook Air da pazartesi çıkış yapmıştı.

Mark Gurman, Apple mağazalarının 6 Mayıs haftası içinde yeni ürün pazarlama materyalleri almaya hazırlandığını da ekliyor. Bu genelde yeni bir şey tanıtılacağının bir işareti. Yani mayısın ikinci haftası ihtimalini çok güçlendiriyor.

Apple’ın neden iki kez iPad’leri ertelediğini de belirtelim. İddialara göre teknoloji devinin yazılımlarını tamamlamaya çalışması gecikmesine neden olmuştu. Ayrıca Pro modelde kullanılması beklenen OLED ekranlarin zorlu üretim teknikleri gerektirmesi de etkiliydi.

Hangi cihazların tanıtılmasını bekliyoruz?

Yeni iPad Pro modelleri

Yeni iPad Air modelleri

Tasarımı yenilenmiş yeni Magic Keyboard

Yeni Apple Pencil

Yeni iPad modelleri nasıl özelliklere sahip olacak?

Apple, iPad Air ve iPad Pro’yu son olarak 2022’de güncelledi. Yani uzun süredir bekleniyorlar. Yeni modellerin bu beklentileri karşılayacak değişikliklerle geleceğini söyleyebiliriz. 7 neslini göreceğimiz Pro model, LCD’ye kıyasla daha fazla parlaklıktan daha düşük güç tüketimine kadar birçok avantaj sunan OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca performansı iyileştirecek yeni işlemci M3’ü de modelde göreceğiz. Bunun dışında kablosuz MagSafe desteği, yeni bir ön kamera beklentileri var.

iPad Air ise yepyeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Yeni modellerde 10,9 inç versiyona ek olarak bir de 12,9 inç ekran yer alacak. Bu cihazda M2 çipin kullanılmasını bekliyoruz. Ayrıca yepyeni bir ön kamera, Wi-Fi ve Blueetooth iyileştirmeyle gelmesi de olası. Tasarımı muhtemelen M1’li 5. nesil (2022’de çıkan) iPad Air’ çok farklı olmayacak.