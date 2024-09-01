MG, yakın zamanda tanıttığı yeni HS modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunun Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Gelin özelliklerine ve ülkemize ne zaman geleceğine bir göz atalım.

Türkiye’de de iyice popüerleşmeye başlayan otomobil devi MG, yakın zamanda yeni nesil HS modelini bizlerle buluşturmuştu. Araç, hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

Modelin Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu ancak ne zaman belli değildi. Şimdi de bu konuda beklenen açıklama geldi. MG, turbo hibrit HS’nin ekimde Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa çıkacağını açıkladı.

Yeni MG HS, 1000 km’den fazla menziliyle dikkat çekiyor

Yeni MG HS’nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu ülkemize gelecek. Turbo motora sahip olan bu versiyon, dikkat çekici özelliklere sahip. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motoruyla birlikte 1000 km’nin üzerinde menzil sunuyor.

Araçta, 21,4 kW/sa kapasiteli bataryası ve 55 litrelik yakıt deposuna sahip. 145 PS gücündeki 1,5 litrelik benzinli motoru 185 PS’lik elektrikli motorla birleştirilmiş. İki motoruyla toplamda 339 beygir gücü üretebilen araç, 0’dan 100 km’ye 6,9 saniyede çıkıyor.

Şirketin aktardığına göre 100 km’yi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak katedebiliyor. Bu da kullanıcılara şehir içinde ciddi anlamda yararlı olabilecek bir özellik.

Yeni ön ızgarası ve daha ince farlara sahip olan SUV tipindeki model, şık ve modern bir tasarıma sahip. Boyutları 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk olarak açıklanmıştı. Aks mesafesi ise 2.765 mm’ye çıktı. Bu da daha geniş bir iç mekân demek.

Dikkat çeken birçok özellikle donatılan aracın Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ekimde ülkemize geldiğinde fiyatını öğrenebileceğiz.