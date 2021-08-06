Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer, görevi devralmasından sonraki ilk açıklamalarını yaptı. Okulları açmak istediklerini söyleyen Bakan Özer, vaka sayılarının belirsiz bir gelecekte sıfıra düşmesini bekleyemeyeceklerini belirtti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla kabinede önemli bir değişiklik gerçekleşti. Birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk'un istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşalan koltuğa Mahmut Özer'i atadı. Naif kişiliği ile bilinen Ziya Selçuk, çalışma arkadaşları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek görevi Özer'e bıraktı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevi devraldıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı. Fırsat eşitliği vurgusu yapan Mahmut Özer, çok büyük bir sorumluluğun altına girdiğini ve bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için elinden geleni ardına koymayacağını söyledi. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği "Yeni bir sistem değişikliği olacak mı?" meselesine girmeyen Milli Eğitim Bakanı, daha çok gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Okulların eylülde açılmasını istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların eylül ayında açılmasını istediklerini ifade etti. Tedbirlerle ilgili çalışmaları sürdüreceklerini belirten Bakan Özer, yapılacak çalışmalarla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirileceğini söyledi. Konuyla ilgili önemli bir noktaya dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı, "Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık dönemini geride bırakan Ziya Selçuk, geçmişte yaptığı açıklamalarda okulların 6 Eylül'de açılacağını açıklamıştı. Bu açıklama toplumu ikiye bölmüş, kararı savunanlar da eleştirenler de olmuştu. Ancak mevcut verilere baktığımızda, salgının seyrinin Türkiye'de pek de iyiye gitmediğini görüyoruz. Ziya Selçuk'un açıkladığı süreye tam bir ay varken 25 bin dolaylarında seyreden koronavirüs vaka sayıları, önümüzdeki bir ay boyunca birçok şeyin değişebileceği anlamına geliyor...