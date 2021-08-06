Ziya Selçuk'un İstifası ile İlgili Sosyal Medyada Tepkileri

Ziya Selçuk'un istifa haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı Ziya Selçuk'a destek paylaşımlarında bulunarak kararı eleştirirken; diğer bir kısmı Selçuk'un görevden ayrılmasını doğru buldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla Türkiye'de bir dönem kapandı. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanı görevine getirilen Ziya Selçuk, verdiği istifanın kabul edilmesi üzerine görevi bıraktı. Selçuk'un yerine ise Mahmut Özer getirildi. Geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapan eski Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziya Selçuk, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden bir tanesiydi. Zira eğitim sisteminde yaptığı değişiklikler ve koronavirüs sürecini yönetme şekli, gündeme bomba gibi düşmüştü. Kimileri Eski Bakan Selçuk tarafından alınan kararları sonuna dek savunmuş, kimileri ise bu kararların hepsini birden eleştirmişti. Biz de sizler için, Türkiye'de bu kadar çok konuşulan bir ismin istifasından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımları derledik.

Ziya Selçuk'un istifasıyla ilgili yapılan paylaşımlar