Ziya Selçuk'tan İstifa Sonrası İlk Açıklama

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonraki ilk açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bakanlara teşekkürlerini sunan Selçuk, yerine getirilen Mahmut Özer'e de başarılar diledi.

Türkiye gece saatlerinde, çok önemli bir son dakika gelişmesinin haberini aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 387 numaralı karara göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Yerine ise Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Mahmut Özer getirildi. Selçuk şimdi, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

İstifa talebinin kabul görmesiyle ilgili konuşan Ziya Selçuk, Twitter'da yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Ayrıca, görev yaptığı süreçte kendisiyle birlikte bakanlık görevlerinde olan diğer meslektaşlarına da teşekkür eden Selçuk, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ise başarılar diledi. Selçuk'un naif açıklamaları, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar

Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum.

Aslına bakacak olursak Ziya Selçuk'un istifa ettiğine dair kulis bilgileri, geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ancak konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Bir kesimin tüm kararlarını savunduğunu diğer kesimin ise çok fazla eleştirdiği Selçuk, yakın bir geçmişte ise 9 yıl önce paylaştığı bir tweet ile gündeme gelmişti. Eski Milli Eğitim Bakanı, attığı o tweette ÖSYM'yi eleştirmişti.