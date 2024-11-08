Sony'nin yeni teknolojisi PSSR, NVIDIA'nın DLSS teknolojisi ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

Sony'nin uzun zamandır beklenen ve "ara nesil yükseltme" olarak da nitelenen konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da raflardaki yerini aldı. Böylece pek çok kişi, yeni konsolla birlikte gelen PSSR görüntü yükseltme teknolojisini deneme şansı buldu. Bu teknoloji elbette ki NVIDIA'nın DLSS teknolojisine karşı kıyaslanacak.

Digital Foundry'den John Linneman, Sony'nin PSSR (PlayStation Super Resolution) teknolojisinin, oyunlardaki görsel kaliteyi büyük oranda arttırdığını ifade etti. Linneman, bu teknoloji için "Muazzam bir sıçrama, gördüğüm en iyi uygulama" ifadesini kullandı. Linneman ve Digital Foundry ekibi yeni konsolu Stellar Blade, Elden Ring gibi oyunlarda denedi. Bazı oyunlarda 60FPS'ye ulaşamayan konsol, Stellar Blade gibi yapımlarda ise 80FPS'i gördü.

DLSS mi PSSR mı?

NVIDIA'nın DLSS 3 teknolojisi, yüksek performans ve görüntü kalitesi sunmasıyla biliniyor. PSSR ise AMD'nin FSR 3 teknolojisine göre daha iyi kenar yumuşatma yeterlilikleri sunuyor. Digital Foundry'ye göre PSSR henüz DLSS 3 seviyesinde değil ancak istikrarlı bir görsel kalitesi sunabiliyor.

NVIDIA, DLSS 3 teknolojisini RTX 4000 serisi için sunuyor ancak RTX 5000 serisi ile birlikte bu teknolojinin selefi de karşımıza çıkacak. Sony ise PSSR teknolojisini güncellemeler ile geliştirecek.

Bu da en azından şu an için bilgisayardan PS5 Pro'ya geçmek için çok da elzem bir yükseltme olmayabilir. Konsolda kalmayı planlayanlar için ise PS5 Pro, özellikle alacağı güncellemeler ve yeni oyunlar ile önemli bir alternatif olur.