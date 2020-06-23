OnePlus, Bütçe Dostu Telefonunun İsmi İçin İpucu Verdi

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır söylentisi dolaşan bütçe dostu akıllı telefon serisini nihayet doğruladı. OnePlus telefonun ismini duyurmasa da şirketin Instagram'da açtığı yeni bir hesap önemli bir ipucu veriyor.

Aylar süren söylentilerin ardından Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus nihayet yakın zamanda bütçe dostu bir akıllı telefon serisini piyasaya süreceğini doğruladı. Medyaya ve kamuoyuna yapılan duyuruda OnePlus CEO'su Pete Lau, 'yeni ve daha bütçe dostu bir akıllı telefon ürün gamı' sunacaklarını söyledi. Lau, yeni akıllı telefonun ismine dair bir bilgi vermese de OnePlus'ın Instagram'da oluşturduğu yeni bir sayfa çok önemli bir ipucu veriyor.

'OnePlusLiteZThings' adı verilen yeni sayfaya bakılırsa OnePlus'ın yeni bütçe dostu akıllı telefonunun adı OnePlus Lite Z olacak. Birkaç saat öncesine kadar OnePlus Lite Z'nin adının OnePlus Z ya da OnePlus Nord olması bekleniyordu. Tüm bunlara rağmen 'Nord' sözcüğünün yakında çıkacak akıllı telefon serisiyle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Yeni cihaz hakkında henüz ayrıntılı bilgimiz bulunmasa da OnePlus'ın önümüzdeki günlerde cihazın tanıtım çalışmalarına başlayacağını tahmin ediyoruz.

Yeni telefon önce Avrupa ve Hindistan'da satışa sunulacak:

Şirket, bütçeye uygun akıllı telefon serisinin ilk olarak Avrupa ve Hindistan'da satışa sunulacağını, sonrasındaysa Kuzey Amerika'ya doğru satışların genişleyeceğini belirtiyor. Yine bir tanıtım görseline bakacak olursak OnePlus, şifreli bir biçimde OnePlus Lite Z'nin Hindistan'da temmuz ayında satışa sunulacağını söylüyor. Daha önceki söylentilere göre telefonun 10 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar çıkan söylentilerden elde ettiğimiz bilgilere göre OnePlus Lite Z, 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Telefonun işlemcisinin Snapdragon 765G SoC olacağı ve 5G'yi destekleyeceği de söylentiler arasında. OnePlus Lite Z'nin ana kamerası 64 MP olan bir dörtlü kamera dizilimiyle kullanıcılara sunulacağı da belirtiliyor. Bütçe dostu bir telefon olarak OnePlus Lite Z'nin kablosuz şarj edilme özelliğiyle gelmesi beklenmiyor. Son olarak telefonun 4.000 mAh bataryaya sahip olacağı ve Warp Charge 30T hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor.

Daha birkaç saat önce OnePlus'ın paylaşımını takiben şirketin CEO'su Pete Lau, OnePlus'tan yeni bir şeyin yolda olduğunu belirttiği bir paylaşım yapmıştı. Lau, #NewBeginnings (yeni başlangıçlar) etiketiyle yaptığı paylaşımında şirket için 'yeni bir başlangıca' işaret etmişti. Ayrıca CEO, bir görselde OnePlus logosunun mavi renkli bir versiyonunu paylaşmıştı. Aslına bakılırsa mavi renkli logo, telefonun kuzey temalı Nord adıyla da eşleşiyordu.