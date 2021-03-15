Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, defalarca ertelenen Otopark Yönetmeliği'nin son halini hazırladı. 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelik, vatandaşın ihtiyacını karşılarken inşaat şirketlerinin işlerini de kolaylaştırıyor.

Türkiye'de zaman zaman gündem olan ancak her seferinde unutulan "Otopark Yönetmeliği", bu kez gerçekten de yürürlüğe girecek gibi görünüyor. Yetkililerin yaptıkları çalışmalar sonrasında netleşen yönetmelik, vatandaşlar için önemli avantajlar sağlayacak gibi görünüyor. Ancak inşaat sektörü, bu yönetmeliğe pek de sıcak bakmıyor. Zira şartların, kentsel dönüşüm sürecini yavaşlatacağı ifade ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son haline getirilen Otopark Yönetmeliği, 10 maddeden oluşan bir yapıya sahip. Bu maddeler arasındaki en önemli şey, yapılacak her binaya otopark zorunluluğunun getiriliyor olması. Yönetmeliğe göre 80 metrekare ve daha küçük olan 3 daire için en az 1, 80-120 metrekare aralığındaki 2 daire için en az 2, 180 metrekareden büyük olan daireler içinse daire başına 1 adet otopark yeri temin etmek zorunda olunacak.

Bina altına yapılamıyorsa, yakındaki bir yere otopark yapılacak

Bakanlık, vatandaşın aracını yol kenarından kaldırmaya çalışırken inşaat şirketlerinin de işini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Buna göre inşaat şirketleri, bu otoparkları binanın bodrumuna yapmak zorunda kalmayacaklar. Koşulların elverdiği sürece bina bahçeleri ya da çevre parseller de otopark haline getirilebilecek. Ayrıca bir inşaat şirketi, o lokasyona en yakın otoparkta da bedel ödemesi yaparak, bina sakinlerine otopark yeri temini yapabilecek.

Otopark Yönetmeliği'nde yer alan başka bir önemli husus ise elektrik motorlu araçlarla ilgili. Yönetmelik, yapılacak olan yeni binalarda bu tür araçlar için de zorunlu koşullar getiriyor. Buna göre bir 2023 yılına kadar yapılacak binalarda tesis edilen otopark sayısının en az yüzde 2'si, elektrik motorlu araçlar için özel olarak dizayn edilecek. Yani vatandaş, aracını evinin otoparkında gönül rahatlığı ile şarj edecek. 2023'e geldiğimizde yüzde 5'e çıkarılacak olan özel alanlar, 2025 yılı itibarıyla yüzde 10 olacak.

Yeni yönetmeliğin, 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.