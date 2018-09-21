Spider-Man'deki Tartışma Yaratan Türbanlı Kadın Detayı

Marvel’in en köklü süper kahramanlarından Spider-Man, şu sıralar PlayStation 4 için özel olarak piyasaya sürülen oyunuyla gündemde. Çoğu otorite bu oyunu yılın en oyunlarından birisi olarak tanımlarken, sosyal medyada ortaya atılan bir iddia herkesi hayrete düşürecek cinsten.

Spider-Man’in PlayStation 4 oyunu, yılın diğer dev yapımı God of War ile kıyasıya bir rekabet veriyor. Bu zamana kadar yapılmış en iyi açık dünya oyunlarından birisi olan yapımda, baş karakter Spider-Man’in çevreyle etkileşimi çok gerçekçi planlanmış durumda. Özellikle New York kentinin sakinleri, Örümcek Adam'ı yolda görünce onunla tokalaşmak, sarılmak istiyorlar.

Oyuncuların Spider-Man hissini daha çok yaşamaları için yapılan bu yenilik, gerçekten işe yaramış gibi görünüyor. Twitter’da ortaya atılan bir iddia ise son derece çarpıcı.

O iddiaya göre Spider-Man yolda karşılaştığı türbanlı bir kadınla tokalaşmak ve sarılmak üzereyken tuhaf bir şey oluyor:

Görüntülerde türbanlı kadının tokalaşmaktan ve sarılmaktan kaçındığı, geri adım atıp Spider-Man’ı uzaktan selamladığı, hatta işi abartırsak jest ve mimikleriyle bunun için özür dilediği anlaşılıyor.

Hemen aşağıda ise Spider-Man’in diğer insanlarla tokalaşıp sarıldığını görüyoruz:

Teyit.org’un incelemeye aldığı bu iddia, aslında gündem yaratan türbanlı kadın karakterin Spider-Man’a sarılmamak istememesiyle ilgili değil. Oyun yapımcılarının türbanlı bir karakteri özel olarak bu şekilde tasarladıklarını söyleyemeyiz. Zira YouTube’a yüklenen oyananış videolarında, türbanlı olmayan diğer şehir sakinlerinden bazıları da benzer tavırlar sergiliyorlar. Ayrıca türbanlı kadının olduğu video, sosyal medyaya ve diğer platformlara sessiz olarak yüklenmiş durumda. Normal şartlarda insanların tokalaşmamak ya da sarılmamak için "Üzgünüm bunun yapamam" gibi sözler söyledikleri duyuluyor.

Anlaşılan o ki Spider-Man’in yapımcısı Insomaniac Games, New York’taki bireylerle olan etkileşimi çeşitlendirmek istemiş. Gündelik hayatta da diğer insanlarla sarılmaktan ve tokalaşmaktan kaçınan insanlar görüyoruz, dolayısıyla bu durumu özellikle planlanmış bir mesaj olarak algılamamak gerekiyor.

Yine de Spider-Man gibi sükse yaratan bir oyunun, bu tarz tartışmalara alet olmaması gerekiyor. Bu nedenle Insomaniac Games’in bir güncellemeyle bu tarz karalama kampanyalarının önünde geçmesi muhtemel. Tüm dünyada milyonlarca satması beklenen bir oyunda; sosyal statü ayrımcılığı, tercihlere duyulan saygısızlık veya ırkçılık gibi kavramlar yer alamaz.