Twitter’ın yeni CEO’sunun 10 yıl önceki İstanbul fotoğrafları ve Türkiye gezisine dair tweet’ler tekrar gün yüzüne çıktı. Parag Agrawal’ın Galata’da yaptığı 'rakı keyfi' ve sokakta bir taburede çay molası yaptığı fotoğraflar dikkat çekti.

Twitter’ın kurucusu olan Jack Dorsey, dün Twitter CEO’luğu görevine veda ederek görevi şirkette daha önce yönetici konumunda çalışmış olan Parag Agrawal’a bıraktı. Başına geçtiği şirket nedeniyle bugünün belki de en çok konuşulan ismi olan Agrawal’a yönelik bir geçmiş taraması seferberliği başlatıldı.

Bugün 11 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle ABD’de muhafazakar isimlerin eleştirilerine maruz kalan Parag Agrawal’ın Türkiye’yle ilgili gönderileri de ortaya çıktı. Agrawal’ın 10 yıl önce İstanbul’dan paylaştığı fotoğraflar kimilerinin dikkatini çekti.

Yeni Twitter CEO'sunun 10 yıl önceki Türkiye gezisinden seçkiler:

Bugün kendinden bahsedilen tweet’lere göre Parag Agrawal, 2011 yılında İstanbul ve Kapadokya’yı gezmek için Türkiye’ye geldi. Buralarda bol bol fotoğraf çekilen yeni CEO’nun çay ve rakı keyfi yaptığı fotoğraflar özellikle dikkat çekti. Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Agrawal’ın Türkiye tweet’lerinden bazıları ise şu şekildeydi:

“Türkiye’deki her şehrin kendine has yemekleri var. Siz nereye gidiyorsunuz?”

“İstanbul’da manzaralı rakı.”

“Türkiye’de 'yemek' hakkında okurken salyalarım akıyor.”

Parag Agrawal’ın rakı fotoğrafı İstanbul’un simgelerinden biri olan, Beyoğlu’nda yer alan Galata Kulesi’nin dibindeki bir restoranda çekilmişti. Çaylı fotoğraf ise bir çay ocağının sokağa koyduğu tabureler üzerinde çekilmişti.