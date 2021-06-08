Yeni Zelanda'da Son 100 Gündür COVID-19 Vakasına Rastlanmadı

COVID-19 salgınına karşı hızlı bir aşı çalışması başlatan ve tedbir konusunda da bir hayli sıkı davranan Yeni Zelanda, Sağlık Bakanlı'ğından alınan verilere göre 28 Şubat-8 Haziran tarihleri arasında hiçbir COVID-19 vakasının görülmediğini dile getirdi.

Dünya genelinde hızlı bir şekilde aşılanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte, bazı ülkeler yavaş yavaş COVID-19 salgınından tamamen kurtulmuş gibi görünüyor. Yeni Zelanda, sadece aşı sayesinde değil, uygulamış olduğu sıkı tedbirler sayesinde virüsün bulaşmasını engelleyerek, bir rekora imza attı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu verilere göre ülkede son 100 gündür hiçbir COVID-19 vakasına rastlanmadı. Bu süre, 28 Şubat ve 8 Haziran arasındaki tarihleri kapsıyor. Yapılan son açıklamaya göre ülkede 10 COVID-19 vakasının tespit edildiğini, bunların da yurt dışından gelen kişilerden oluştuğunu dile getiren bakanlık, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla COVID-19 virüsü tespit edilen kişilerin derhal karantina altına alındığını dile getirdi.

Virüs tespit edilen tüm turistler karantinaya alındı

28 Şubat 2021 tarihinde, Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'de sadece bir COVID-19 vakası tespit edilmişti. Yeni Zelanda Başbakanı, durumun ardından 7 günlük karantina ilan etmiş, virüsün yayılmasını engellemek adına vatandaşlarına evinizde kalın çağrısında bulunmuştu. 7 günlük karantinanın altından Yeni Zelanda'da yaşayan insanlar kurallara uymaya devam etmiş olacak ki ülkede o tarihten beri başka bir COVID-19 vakasına rastlanmadı.

Bu başarı, Yeni Zelanda'nın kırmış olduğu ilk rekor değil. Sağlık Bakanlığı, 2020 yılının Ağustos ayında 102 gündür ülkede COVID-19 vakasına rastlanmadığını dile getirmişti. Kendi rekorunu kırmaya iyice yaklaşan Yeni Zelanda, ülkede 4'ü Irak, 3'ü Filipinler, 2'si Endonezya ve 1'i Rusya'dan olmak üzere toplamda 10 COVID-19 vakasına rastlamış durumda. Tespit edilen vakaların topluluğa karışmadan karantina altına alındığını belirten bakanlık, daha detaylı bir soruşturma yapacağını dile getirdi.