Yepyeni Bir Kontrol Merkezi Getiren iOS 15 Konsepti

Apple Lab tarafından yayınlanan yeni bir iOS 15 konsepti, iPhone'lara yepyeni ve daha renkli bir kontrol merkezi getiriyor. Yine de Apple'dan çok büyük değişiklikler beklememenizi tavsiye ederiz.

Apple, yaklaşık 2 ay kadar önce mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 14’ü kullanıcıların beğenisine sundu ve daha iOS 14’ün bile duyurulan tüm özellikleri yayınlanmamışken iOS 15 için dikkat çekici konseptler paylaşılmaya başlandı.

Apple Lab tarafından paylaşılan yeni bir iOS 15 konsepti, iPhone’lara makyajlanan bir kilit ekranı, daha da ovalleştirilmiş uygulama simgeleri ve tamamen yenilenmiş bir kontrol merkezi getiriyor. Özellikle kontrol merkezindeki yeni simgelerin ve arayüz renklendirmenin mevcut tasarımdan daha fazla beğenileceğini tahmin etmek zor değil.

Bildiğiniz üzere iOS 14’ün mevcut kontrol merkezi, açık/kapalı ayarlar dışında genel olarak siyah-beyaz bir tasarıma sahip. Apple Lab tarafından yayınlanan konseptte ise hem daha renkli hem de daha yüksek kontrastlı bir tasarım sunuyor.

Yine de Apple Lab’in kontrol merkezi tasarımının da ‘kusursuz’ olduğunu söylemek çok mümkün değil. Konsept kontrol merkezinde ayar simgeleri ekranın üst kısmına konumlandırılmış durumda ki bu tercih, özellikle küçük elli kullanıcıların cihazı tek elle kullanırken yukarıdaki ayarlara ulaşamayacağı anlamına geliyor. Tabi iOS 14’te de bazı ayarların ekranın üst kısmında yer aldığını düşünürsek bunun doğrudan Apple Lab’e ait bir hata olduğunu söyleyemeyiz.