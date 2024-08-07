Bir arkadaşımızda veya otel odasında kaldığımızda o ilk gece uykuya dalmak epey zor olur. Çünkü yerimizi yadırgarız. Hatta bu sebeple kendi kendimize sinir oluruz. Oldukça rahat olan bir yerde neden bir türlü uyuyamayız?

Yer yadırgama kulağa oldukça garip gelmiyor mu? Aslında uykuya dalmak için gerekli olan şeyler rahat bir yatak, ideal oda sıcaklığı ve sessiz bir ortam değil midir?

Gelin, neden yer yadırgadığımıza bakalım.

Aslında bu yer yadırgama, ilk gece etkisi olarak bilinir ve bir uyku bozukluğu türüdür.

Bilim insanlarına göre bu durum, istemsizce yapılan bir savunma mekanizması olabilir. Uyku sırasında beyinde ve bedende görülen değişikliklerin bir cihazla kaydedilerek analiz edildiği ve farklı beyin görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı araştırmalar yapıldı.

Bu çalışmalarda yeni bir ortamda uyuduğumuzda, beynin sol yarım küresindeki etkinliğin sağ yarım küresindeki etkinlikten daha yüksek olduğu anlaşıldı. Ayrıca uyku derinliği azalmış sol yarım kürede, çevresel uyarılara karşı sağ yarım küreye göre daha fazla sinirsel aktivite gözlemlendi.

Yani yer bir ortamda uyduğumuzda beynin sol yarım küresi, âdeta bir gece gözlemcisi gibi davranır.

Bilim insanlarına göre ilk gece etkisinin, tanımadığımız ve potansiyel olarak tehlikeli bir çevrede hayatta kalmak için gerekli olan bir uyum mekanizması olma ihtimali oldukça fazla.

Farklı bir ortamda uyuduğumuzda neden sol beynin, sağ beyine göre daha etkin olduğu ise tam olarak bilinmiyor.

Bu sorunun cevabı olabileceği düşünülen görüşler arasında ise sol beyinde, beyin bölgeleri arasındaki işlevsel bağlantıların sağ beyine göre daha güçlü olması bulunmakta.

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