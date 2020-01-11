TOGG'dan Yerli Otomobilin Tasarım Sürecini Anlatan Belgesel

Yerli elektrikli otomobilimizin geliştiricisi TOGG, aracın merak edilen tasarım sürecini Twitter'dan paylaştığı bir belgeselle anlattı. Aracın tasarım süreci belgeselde ayrıntılarıyla yer aldı.

Gebze’de kurulan Bilişim Vadisi’ndeki tanıtılan Türkiye’nin Otomobili, ülkemizde neredeyse herkesin beğenisini toplamayı başarmış ve dünyada da ses getirmişti. 2 yıllık çalışmanın sonucunda karşıya çıkan yerli otomobilin en çok merak edilen noktalarından birisi ise aracın tasarımıydı.

Yerli otomobili üreten Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçtiğimiz günlerde aracın tasarımı hakkında bir belgesel yayınlayacaklarını duyurmuştu. İşte beklediğimiz o belgesel geçtiğimiz saatlerde yayınlandı ve yerli otomobilin nasıl bir tasarım sürecinden geçtiğini herkese gösterdi.

Yerli otomobilin tasarım süreci:

TOGG, paylaştığı belgeselde yerli otomobilin yapım sürecinde hedef kitlenin beklentileri ve isteklerine göre aracın tasarlandığını vurguladı. Bu istekleri gösteren ufak da bir grafiği belgesele yerleştirdi. Gördüğümüz grafikteki istekleri ve aracın tasarımını karşılaştırdığımızda ortaya gerçekten istenilen şeyin çıktığını söyleyebiliriz.

Elbette aracın tasarımı yalnızca hazırlanan tek bir tasarımla belirlenmedi. TOGG’un tasarım ekibi ve Murat Günak, 18 farklı tasarım evinin yaptığı çalışmaları tasarım sürecinde değerlendirdi. Bu tasarımlardan bazı örnekler de yayınlanan mini belgeselde kendine yer buldu.

18 farklı tasarım evinin yaptığı çalışmalar değerlendirildikten sonra küresel anlamda tasarım konusunda oldukça ün kazanmış Pininfarina, yerli otomobilin tasarım evi iş ortağı olarak seçildi. Ardından TOGG tasarım ekibi, aracın tasarımına dair yönlendirmeler yaparak tasarımı daha da şekillendirdi.

Elbette tasarım sürecinde verilen kararlar sonucunda ortaya çıkan kararlar yalnızca bilgisayar ortamında değerlendirilmedi. TOGG tasarım ekibi ve iş ortakları, belirlenen ve hazırlanan tasarımları 3 boyutlu modeller üzerinde de inceleyerek son tasarımı hazırladı.

Araçtaki en ufak ayrıntı her detayına kadar titizlikle tasarlandı ve önümüze bugün fazlasıyla beğendiğimiz Türkiye’nin Otomobili çıkmış oldu. Son olarak her iki modelin de ön gösterim modelleri üretildi ve ülkemizin beğenisine sunuldu. Bizi tasarım süreci konusunda aydınlatan belgeseli yayınladığı TOGG’a için teşekkür ediyoruz.