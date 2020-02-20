Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, tamamen yerli ve milli elektrikli traktörümüzün üretimini için fabrikayla anlaşıldığını belirtti. Traktörlerin ağustos ayında üretim bandından inmesi bekleniyor.

Kayseri’de 15’incisi düzenlenen Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’na katılan Kayacan burada yaptığı konuşmada traktörlerin ürüteme başlandığını belirtti. Yapılan Ar-Ge çalışmalarının önemle devam ettiğini belirten Kayacan, çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade etti.

Kayacan yaptığı konuşmada TAGEM'de 48 araştırma enstitüsünün bulunduğunu ve bu kurumun 128 laboratuvarı olduğunu ifade etti. Ayrıca Kayacan, kurumun bir yıl içinde yaklaşık bin 500 proje yürüttüğünü, 2 bin 300 teknik elemanı ve 6 bin 500 çalışanı olduğunu dile getirdi. Yapılan bu faaliyetlerin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve Ar-Ge konusunda kendilerini geliştirdiklerini ifade etti. Kayacan, TAGEM'in tarımla ilgili birçok konuda aştırmayı yaptığını belirtti ve konuşmalarına şöyle devam etti:

"Tohum konusu çok eleştirildiğimiz konulardan birisidir ancak doğrusunu söylemek gerekirse tohumculuk konusunda şu anda 1 milyon 150 bin ton civarında üretime sahibiz. TAGEM olarak bunun öncüsüyüz. 2019 yılında 67 yerli ve milli çeşidi geliştirerek Türk çiftçisinin hizmetine sunduk. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız. Her yıl 50 çeşidi çiftçimizin hizmetine sunacağız. Bunlar içerisinde buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut gibi çeşitler var. Kimyasal ilaç yerine biyolojik ilaçlarla ilgili birçok çalışmaya imza atıyoruz. Kimyasal gübre yerine biyolojik gübreleri üretmek noktasında büyük adımlar attık. Bunları en kısa sürede ticarileştirip Türk çiftçisinin hizmetine sunacağız. Kimyasal olan birçok ürünü kullanmadan ve doğayı kirletmeden, topraklarımıza sahip çıkarak üretecek ve çiftçimizin girdi maiyetlerini düşüreceğiz."

Elektrikli traktörle ilgili çalışmalardan bahseden Kayacan, bir sene önce bu işe başladığımız zaman insanlar bu proje için bir hayal olduğunu ve başaramayacağımızı söylüyordu. Çiftçilerin, traktörlerin ne zaman piyasaya çıkacak sorularına da cevap veren Kayacan, fabrikanın satın alındığını, ağustos ayında traktörün üretim bandından inmesini hedeflediklerini söyledi. Mazot maliyetinin 600-700 lira olduğu traktörlerin artık 20 liraya kadar düşürülmesi hedefleniyor.