Tüm dünyada elektrikli otomobillerin sayısı arttıkça hangi ülkelerin bu araçlar için yeterli ve uygun şarj istasyonlarına sahip olduğu önem kazanmaya başladı. İngiliz bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre elektrikli otomobile en uygun ülke Norveç.

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça bu araçları kullananların otomobillerini şarj edecekleri istasyon bulma kaygısı da artmaya başladı. Hangi ülkelerin elektrikli otomobil kullanımını benimsediği, bu ülkelerde şarj istasyonu ağının yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı da kullanıcıların merak ettiği konular arasında. Tatil planı yapıp da her 200 kilometrede bir otomobilini şarj edecek bir istasyon bulamayan araç sürücülerini kimse görmek istemez.

CarWow tarafından yapılan bir araştırma, yollarında iyi bir elektrikli otomobil şarj istasyonu ağına sahip ülkeleri sıralıyor. Bu araştırmayı yapabilmek için bir puan sistemi oluşturan CarWow, elektrikli araçları benimseyen ve şarj istasyonu ağına sahip ülkeleri karşılaştırıyor.

İlk sırada Norveç var:

CarWow, her ülkenin puanını ortaya koymak için 'Elektrikli Otomobil Faktörü' ve 'Turizm Faktörü' adlarında iki parametre belirlemiş. Elektrikli Otomobil Faktörü'nü 4 bileşen oluşturuyor. Bu bileşenler arasında ülkede kaç kişinin kendi elektrikli aracına sahip olduğu, elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı ve otoyol ağı da yer alıyor.

Turizm Faktörü'nü belirleyen bileşenler arasındaysa ülkedeki UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan yer sayısı, turistlerin rağbet gösterdiği bir ülke olma, ülkedeki milli parkların kapladığı alan yer alıyor.

Tüm faktörler göz önüne alındığında, 20 üzerinden puanlanan 27 Avrupa ülkesi arasında en yüksek puanı alan ülke Norveç (10,6) oldu. Listenin sonundaysa 0,5 puanla Romanya yer aldı.

Avrupa'da en rahat elektrikli otomobil kullanabileceğiniz ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Norveç Hollanda İsviçre Belçika Danimarka İngiltere Hırvatistan Avusturya Almanya Slovenya

İklim değişikliği, kirlilik ve küresel ısınma gibi nedenlerle çoğu ülkenin hükûmeti yurttaşlarını elektrikli otomobil kullanmaya teşvik ediyor. Şarj sistemlerinin gelişmesi, insanların benzinle çalışan araçlardan kurtulup elektrikli araçlara geçmesini sağlayarak daha çevreci bir seçeneğin benimsenmesini sağlayabilir.