Koronavirüs pandemisiyle değişen dünya dengesi, iş sektörlerinin önemlerinin de değişmesine yol açtı. Yapılan son bir araştırma ise "yılın acil aranan meslekleri"nin hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre bu meslekler, 2028'e kadar da büyümeye devam edecek.

Geçtiğimiz yıldan beri hayatımızı esir alan koronavirüs salgını, dünya genelindeki dengelerin değişmesine yol açtı. Bu bağlamda hayatımız giderek dijital bir hale gelirken, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi konular ise artık sıradan bir hal almış oldu. Hal böyle olunca da gözde sektörler konusunda bazı değişiklikler yaşandı.

The Balance Careers tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında inşaat ve madencilik geliyor. Indeed isimli internet sitesinde yer alan veriler ise bazı meslek gruplarının "acil aranan" haline geldiğini gözler önüne seriyor. Üstelik bu mesleklerin 2028 yılına kadar da büyümeye devam edeceği düşünülüyor. Peki acil aranan meslekler hangileri? Bu meslekler, nasıl gözde konumunda?

İşte 2028 yılına kadar büyümesi beklenen, yılın acil aranan meslekleri

Çevrimiçi öğretmenlik

Diş hekimliği asistanlığı

Hemşirelik

Solunum terapistliği

Teslimat sürücülüğü

Çevrimiçi öğretmenlik

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimin uzaktan sürdürülüyor oluşu, insanların internet üzerinden ders verecek öğretmen arayışlarına girmesine yol açtı. Hal böyle olunca da internet üzerinden ders verecek öğretmenler, yılın arananları olarak karşımıza çıktı.

Diş hekimliği asistanlığı

Koronavirüs pandemisinin etkilediği sektörlerden bir tanesi de hiç şüphesiz diş hekimliğiydi. Ancak buna rağmen diş hekimliği asistanlığı, giderek popülerleşen bir meslek haline geldi.

Hemşirelik

Koronavirüs salgınının sona erebilmesi için canla başla çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanları da yılın en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor. Hemşirelik mesleğinin 2028'e kadar da daha fazla istihdam sağlanmasına yol açacağı düşünülüyor.

Solunum terapistliği

Solunum terapistliği, adından da anlaşılabileceği üzere solunum güçlüğü çeken insanlara yardımcı olan sağlıkçılar olarak görev alıyorlar. Koronavirüsün de doğrudan solunum yoluyla ilgili olduğunu düşündüğümüzde, bu mesleğin giderek büyüyeceğini yok sayamayız. Hatta istatistiklere göre bu meslek, 2028'e kadar yüzde 21 büyüyecek.

Teslimat sürücülüğü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerimizde kapandığımız günlerde, tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdik. Bu bağlamda insanlar, internet üzerinden alışveriş yapmayı bir alışkanlık haline getirdiler. Hal böyle olunca da satın alınan bu ürünlerin teslimatını yapacak insan gücüne duyulan ihtiyaç arttı.

Yapılan araştırmalar, yukarıdaki mesleklerin 2028 yılına kadar büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Öte yandan, kısa bir süre önce de Slice.ca isimli bir platform, 2025 yılından sonra en fazla iş imkanı sunacak meslekleri araştırmıştı. Eğer o mesleklerle ilgili de bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz.