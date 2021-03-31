Geçtiğimiz yıldan beri hayatımızı esir alan koronavirüs salgını, dünya genelindeki dengelerin değişmesine yol açtı. Bu bağlamda hayatımız giderek dijital bir hale gelirken, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi konular ise artık sıradan bir hal almış oldu. Hal böyle olunca da gözde sektörler konusunda bazı değişiklikler yaşandı.
The Balance Careers tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında inşaat ve madencilik geliyor. Indeed isimli internet sitesinde yer alan veriler ise bazı meslek gruplarının "acil aranan" haline geldiğini gözler önüne seriyor. Üstelik bu mesleklerin 2028 yılına kadar da büyümeye devam edeceği düşünülüyor. Peki acil aranan meslekler hangileri? Bu meslekler, nasıl gözde konumunda?
İşte 2028 yılına kadar büyümesi beklenen, yılın acil aranan meslekleri
- Çevrimiçi öğretmenlik
- Diş hekimliği asistanlığı
- Hemşirelik
- Solunum terapistliği
- Teslimat sürücülüğü
Çevrimiçi öğretmenlik
Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimin uzaktan sürdürülüyor oluşu, insanların internet üzerinden ders verecek öğretmen arayışlarına girmesine yol açtı. Hal böyle olunca da internet üzerinden ders verecek öğretmenler, yılın arananları olarak karşımıza çıktı.
Diş hekimliği asistanlığı
Koronavirüs pandemisinin etkilediği sektörlerden bir tanesi de hiç şüphesiz diş hekimliğiydi. Ancak buna rağmen diş hekimliği asistanlığı, giderek popülerleşen bir meslek haline geldi.
Hemşirelik
Koronavirüs salgınının sona erebilmesi için canla başla çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanları da yılın en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor. Hemşirelik mesleğinin 2028'e kadar da daha fazla istihdam sağlanmasına yol açacağı düşünülüyor.
Solunum terapistliği
Solunum terapistliği, adından da anlaşılabileceği üzere solunum güçlüğü çeken insanlara yardımcı olan sağlıkçılar olarak görev alıyorlar. Koronavirüsün de doğrudan solunum yoluyla ilgili olduğunu düşündüğümüzde, bu mesleğin giderek büyüyeceğini yok sayamayız. Hatta istatistiklere göre bu meslek, 2028'e kadar yüzde 21 büyüyecek.
Teslimat sürücülüğü
Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerimizde kapandığımız günlerde, tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdik. Bu bağlamda insanlar, internet üzerinden alışveriş yapmayı bir alışkanlık haline getirdiler. Hal böyle olunca da satın alınan bu ürünlerin teslimatını yapacak insan gücüne duyulan ihtiyaç arttı.
Yapılan araştırmalar, yukarıdaki mesleklerin 2028 yılına kadar büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Öte yandan, kısa bir süre önce de Slice.ca isimli bir platform, 2025 yılından sonra en fazla iş imkanı sunacak meslekleri araştırmıştı. Eğer o mesleklerle ilgili de bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz.