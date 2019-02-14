Opportunity’nin Çektiği Önemli Fotoğraflar Yayınlandı

NASA tarafından kısa bir süre önce sonlandırılan Opportunity projesinden elde edilen önemli fotoğraflar yayınlandı.

NASA tarafından 90 günlük bir serüven için Mars’a gönderilen Opportunity, görev süresini aşmakla kalmayıp 5 bin günden fazla yoluna devam etmeyi başarmıştı. Buna karşın 2018’in Haziran ayında yakalandığı bir kum fırtınası sonrasında yeniden çalışır durumu geçememişti. En nihayetinde 13 Şubat 2019 tarihinde yapılan son denemeden de geri dönüş alınamayınca, resmi olarak proje sonlandırılmıştı.

Görev aldığı süre boyunca Mars yüzeyinde birçok farklı noktaya giden ve yeni keşiflerin yapılmasına vesile olan Opportunity, bu serüveninde yaklaşık olarak 217 bin fotoğrafı göndermeyi başardı.

Kısa bir süre önce de gönderdiği bu fotoğraflar arasında, en çok dikkat çekenler Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından derlenmiş oldu.

Mars gezgini Opportunity’nin en dikkat çeken 9 fotoğrafı

Bu görsel, Opportunity’nin başarılı bir şekilde iniş yapmasına vesile olan ekipmanları göstermiş oluyor.

Opportunity tarafından çekilen bu fotoğraf, inişi yumuşatmak için kullanılan ekipmanların bıraktığı izleri yansıtıyor. İnişi yumuşatmak ve mekanik aksamları korumak için hava yastığı benzeri sistemler kullanılmıştı. Bu sebeple birkaç sekme de yaşanmış ve birden fazla iz oluşturmuştu.

Her ne kadar buradaki çakıl taşlarını andırıyor olsa da aslında tüm bu görselin yansıttığı alanın büyüklüğü, ortalama 1,2 inç büyüklüğünde. Opportunity’nin gönderdiği bu görsel, NASA tarafından “Yaban Mersini” olarak isimlendirildi ve Mars’ın bir dönemler nemli bir yapıya sahip olduğunu göstermiş oldu.

Opportunity’nin selfie çekimleri arasında yer alan bu fotoğraf, 2011 yılından kalma. Aracın güneş panellerinin neden güç üretmekte zorlandığını gösteriyor. Zira toz fırtınası sonrasında ciddi anlamda tozla kaplanan paneller, yeniden verimli bir şekilde enerji sağlamak için Mars rüzgarlarını beklemek zorunda kalmıştı. Tahmin edilebileceği gibi Opportunity’nin güneş panellerini herhangi bir şekilde temizleme imkanı bulunmuyordu.

Bilindiği gibi Opportunity, sabit bir araç değil, rover tipindeydi. Mars gezgini olarak yıllarca yüzeyde hareket ve keşif halindeydi. Mart 2016’da çekilen bu görselde, aracın gerisinde bıraktığı izleri görmek mümkün.

2012 yılında çekilen bu fotoğraf, Endeavor Krateri bölgesini net bir şekilde yansıtıyor. Mars’tan gelen iyi bir manzara fotoğrafı olarak da değerlendirilebilecek bu karede, aracın hem gölgesi hem de güneş panelleri görülebiliyor.

90 günlük biçilen görev süresini geride bırakmakla kalmayıp, iki katına çıktığı 180. günde çekilen bu fotoğrafta, aracın gölgesinin Mars toprağındaki yansıması aktarılıyor. 2004 yılında çekildiğini de belirtmekte fayda var.

2004 yılında kaydedilen bu fotoğraf, renkleri en doğru bir biçimde Endurance Krateri’nden bir kesiti yansıtıyor. Eğer herhangi bir insan aracın durduğu yerde olsaydı, tam olarak aynı renk tonları ile karşı karşıya kalacaktı.

2010 yılında Mars’ta geçirdiği 6 yılı kutlayan Opportunity, kat ettiği uzun mesafelerde gerisinde bıraktığı izi net bir şekilde yansıtıyor. Bu fotoğraftan sonra yaklaşık 8 yıl daha aktif olarak Mars toprağında iz bırakmaya devam etmeyi de başarmış oldu.