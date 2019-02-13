Mars Gezgini Opportunity Kullanılamaz Hale Geldi

Uzun süredir yeniden iletişim kurulması için çalışmalar yapılan Mars’taki Opportunity uzay aracı için sona gelindi.

Bir süredir iletişim kurulmaya çalışılan Opportunity aracına veda edilmeye hazırlanılıyor. Kısa bir süre önce NASA tarafından aktarılan bilgilere göre, tüm denemelere rağmen Mars’taki Opportunity ile iletişim kurulamıyor.

Dr. Tanya Harrison’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son bir kez daha iletişim denemesinde bulunulduğu, ancak herhangi bir yanıt alınamadığı bilgisi paylaşıldı. Öyle görünüyor ki herhangi bir şekilde enerji kazanımı sağlanamıyor.

Hatırlatmak gerekirse 2018’in Haziran ayında, ortasında kaldığı bir kum fırtınası sırasında aracın güneş panelleri kullanılamaz hale gelmişti. Araç daha sonrasında ise bekleme durumuna geçmişti. Aracın güneş panellerinin yeniden enerji ihtiyacını karşılayacak hale gelmesi umuluyordu.

Bununla birlikte Mars gezgininin herhangi bir mekanik hasar alma ihtimalleri üzerine de duruluyordu. Son iletişim denemesinin de olumsuz sonuçlanmasından sonra, resmi bir açıklama ile birlikte formalite yerine getirilecek ve Opportunity projesi rafa kaldırılmış olacak.

Birçok önemli bilgiye ulaşılmasına ve yeni Mars görselleri elde edilmesine vesile olan NASA’nın Mars gezgini Opportunity, aslında görevini uzatmalı olarak sürdürüyordu. Bundan sonrasında ise Kızıl Gezegen’in aktif araştırmaları, InSight ile birlikte sürdürülecek.