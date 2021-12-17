Türkiye’nin en popüler geniş bant internet servis sağlayıcılarından Millenicom, adından söz ettirmeye devam ediyor. Taahhütsüz, yüksek hızlı ve düşük pingli paketleriyle dikkat çeken şirket, 7/24 müşteri desteği ile de ön plana çıkıyor.

Türkiye’de yüksek hızlı olduğu kadar sorun da yaşatmayan kaliteli geniş bant internet hizmeti almak oldukça zor. Kimi şirketler, yüksek hızlı paketler için oldukça yüksek fiyatlar isterken kimileri ise uzun taahhüt süreleri ile vatandaşın elini kolunu bağlayabiliyor. Bu gibi durumlarla uğraşmak istemeyen tüketicilerin tercihlerinin başında ise Millenicom geliyor.

Sunduğu fiber hızında geniş bant internet paketleri ile her geçen gün biraz daha popülerleşen Millenicom, 89,90 TL’den başlayan fiyatları ile cebinize de iyi gelmeyi amaçlıyor. İster taahhütlü isterseniz de taahhütsüz tercih edebileceğiniz paketler, yüksek indirme ve yükleme hızları, düşük gecikme süresi ve arkadaşını getiren abonelere bir ay bedava kampanyası gibi imkanlarıyla dikkat çeken şirket, şu sıralar uygun fiyatlı internet arayışında olan vatandaşların bir numaralı tercihi olacak gibi görünüyor.

Kota ve hız sınırlaması yok

Millenicom’un 89,90 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilen taahhütsüz internet paketleri, özellikle de kota ve hız sınırlaması yapmıyor oluşu ile dikkat çekiyor. Bu sayede Millenicom aboneleri, daima en yüksek hızı alıyorlar ve diledikleri kadar da indirme yapabiliyorlar. Dijitalleşmenin tavan yaptığı günümüzde, daimi yüksek hızın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Yalnızca yüksek indirme hızı, tek başına kaliteli bir internet deneyimi için yeterli değil. Yükleme hızı da tüketiciler için çok önemli bir husus. Ayrıca ping olarak da bilinen gecikme süresi de özellikle oyuncular için kritik önem arz ediyor. Bu konuda da oldukça başarılı olan Millenicom, yükleme hızının yüksek oluşu ve düşük ping ile oyun oynayan veya canlı yayınlar gerçekleştiren tüketiciler için de konforlu bir deneyim sunuyor.

1 ay ücretsiz internet kampanyası

Millenicom’un 100 Mbps’ye kadar ulaşabilen yüksek hızda fiber internet paketleri, özel bir kampanyaya sahip. Şirket, bu kampanya kapsamında bir arkadaşını getiren tüm müşterilerine 1 aylık ücretsiz kullanım hakkı tanımlıyor. Üstelik bu kampanyadan hem mevcut müşteri hem de Millenicom’a arkadaşı aracılığıyla katılan yeni müşteri faydalanabiliyor.

Millenicom’un taahhütsüz yapısı sayesinde dilediğiniz zaman iptal edeceğiniz sabit internet paketleri, sunduğu müşteri hizmetleri ile de taçlandırılıyor. 7/24 ulaşabileceğiniz çağrı merkezine ek olarak WhatsApp destek hattı ile de yaşadığınız tüm olası sorunlara anında çözüm bulabiliyorsunuz.

Eğer siz de Millenicom’un taahhütsüz dünyası ile tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.