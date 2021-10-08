Yılmaz Erdoğan’ın Merakla Beklenen ‘Kin’i Netflix’te Yayında

Başarılı oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın, Güney Kore filmi olan 'The Grudge'dan uyarlayarak senaryosunu yazdığı, yazmakla kalmayarak başrolünde yer aldığı 'Kin' bugünden itibaren Netflix'te yayında.

Televizyon çağının bittiğine yönelik iddialar her geçen gün kuvvetlenirken, film platformları ve sosyal mecralar bunu kanıtlar nitelikte önemli işler, yapımlar, projeler gerçekleştiriyor. Bu platformlar arasında en fazla tanınırlığa sahip olan Netflix, yabancı filmlerin yanı sıra önemli Türk yapımlarına da yer vererek bu projeleri devam ettiriyor.

Senelerdir oyunculuğuyla ve yazdığı senaryolarla başarılı işlere imza atan oyuncu, senarist, şair, yönetmen yapımcı Yılmaz Erdoğan, ülkemizin film kültürü içerisinde önemli bir yere sahip. Nitekim ismi geçen yapımlar, kendisini pek yakından takip etmeyen izleyicilerin dahi dikkatini üzerine çekiyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, geçen ay fragmanı yayınlanan Kin isimli film de bu yapıtlar arasında yer alıyor.

“Adalet mi intikam mı?”

Yılmaz Erdoğan’ın başrolde olduğu ve aynı zamanda senaryosunu yazdığı Kin, bugünden itibaren Netflix platformunda izlenebiliyor. Güney Kore yapımı ‘The Grudge’dan uyarlanan filmin başrollerinde Erdoğan’ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın yer alıyor. Yapımcılığını BKM’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise, daha önce ''Gönül İşleri'' ve ''Çok Uzak Fazla Yakın'' gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Türkan Derya oturuyor.

Bir polisiye gerilim filmi olan yapımda, başkomiser Harun karakteri (Yılmaz Erdoğan) mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlama sonrası evine dönerken taksi şoförünün saldırısına uğrar. Kendi savunurken işlediği cinayet vakası emniyete ulaşınca Harun kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar ve bununla birlikte olaylar gelişmeye başlar. Fragmanı yayınlandığı tarihten bu yana merakla beklenen filme ilişkin izleyicilerden de ilk tepkiler gelmeye başladı. İzleyicilerin bazıları oyuncuları beğenirken, bazıları ise senaryonun daha iyi olabileceği yönünde görüş belirtti.